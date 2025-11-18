El hombre más sexy del mundo cuenta lo duro que fue crecer siendo gay

El actor británico Jonathan Bailey, quien habló abiertamente sobre los temores y retos que marcó su juventud. ( FUENTE EXTERNA )

El actor británico Jonathan Bailey habló sobre los temores que enfrentó en su juventud por su orientación sexual y sobre cómo esos miedos marcaron su camino en la actuación, al tiempo que celebra el impulso que ha tomado su carrera en este 2025.

Bailey, protagonista de Bridgerton y figura central de Wicked: For Good, contó que durante su adolescencia sintió que no podría interpretar ciertos papeles por ser gay.

Relató que pensó que tampoco tendría acceso al teatro clásico porque no estudió en una escuela de artes dramáticas. Según dijo, esas inseguridades le acompañaron durante años. Para él, las historias que abordan la búsqueda de identidad, la vulnerabilidad y la necesidad de sentirse seguro en el aula siguen siendo esenciales para los jóvenes.

Asiedad y depresión

El intérprete también habló con Sky News sobre la ansiedad y la depresión que vivió desde pequeño. Afirmó que creció "asustado" y "solo" y que ser objeto de burlas en la escuela agravó ese aislamiento. En la entrevista explicó que desde muy temprano entendió que no era seguro expresarse con libertad y que su entorno no celebraba quién era.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/jonathan-bailey-elegido-el-hombre-mas-sexy-del-mundo-cb149077-408c8166.jpg El actor Jonathan Bailey en el papel de Anthony, de la serie Bridgerton. (FUENTE EXTERNA)

Este reconocimiento público contrasta con el momento profesional que atraviesa. Este mes fue elegido por la revista People como el "hombre más sexy del mundo", distinción que recibió durante el programa de Jimmy Fallon.

El actor calificó la elección como "un honor de toda una vida". Es su año de mayor exposición internacional, tras compartir pantalla con Scarlett Johansson en Jurassic World Rebirth.

Bailey es conocido por interpretar a Anthony Bridgerton en la serie de Netflix, un papel que lo impulsó a la fama global y lo convirtió en una de las figuras británicas más visibles de la industria audiovisual.