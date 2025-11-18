Fallece la influencer de TikTok Maurice Harrison a los 21 años en un tiroteo

La influencer de TikTok Maurice Harrison falleció a los 21 años. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer de TikTok Maurice Harrison, famosa por su nombre en redes sociales Girlalala, falleció el pasado 14 de noviembre a los 21 años, tras sufrir un tiroteo en Lauderdale Lakes, Florida.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff de Broward, las autoridades respondieron a una llamada médica alrededor de las 7 de la noche y encontraron a Harrison herida de bala en el asiento delantero de un vehículo.

La víctima fue rápidamente trasladada a un hospital local, donde fue declarada muerta poco después.

Harrison, quien trabajaba como estilista en Pompano Beach, Florida, había ganado gran notoriedad en la plataforma de TikTok, donde acumulaba más de 235,000 seguidores antes de que su cuenta fuera desactivada.

Su presencia en Instagram, sin embargo, sigue activa, con más de 41,000 seguidores que continúan rindiendo tributo a su memoria. La joven fue conocida por su carisma, su estilo único y su energía vibrante que la convirtieron en una figura querida por sus seguidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/maurice-2-79c6a986.jpg

Investigación

El sospechoso del asesinato, identificado como Shanoyd Whyte Jr., fue arrestado el mismo día del suceso. Whyte Jr. enfrenta cargos de asesinato en primer grado con un arma de fuego y está detenido sin derecho a fianza, según los registros de arresto a los que ha tenido acceso la revista People.

Según la Oficina del Sheriff de Broward, los detectives han revelado que Whyte Jr. y Harrison se involucraron en una discusión verbal que se tornó física dentro del vehículo de Whyte Jr., lo que finalmente condujo al fatal tiroteo. El arrestado indicó que él y Harrison habían mantenido una relación durante "varios años".

Además, se ha abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para los arreglos funerarios de Harrison, que ya ha superado los 28,000 dólares.

La familia de Maurice Harrison, profundamente afectada por su pérdida, dejó una declaración en la página de GoFundMe agradeciendo a todos por sus oraciones y apoyo. "Como familia, apreciamos cada oración, pensamiento amable y gesto durante nuestro tiempo de duelo", expresaron.