La increíble historia de Suraj Chavan, el joven que se convirtió en el hombre más guapo de la India

Suraj Chavan salió del anonimato en una aldea para convertirse en "el hombre más guapo de la India". ( FUENTE EXTERNA )

Suraj Chavan no siempre estuvo rodeado de cámaras, seguidores y multitudes. Su historia comienza en Modhave, una pequeña aldea de Baramati, donde creció enfrentando más desafíos de los que muchos imaginarían.

Quedó huérfano siendo muy pequeño, y con apenas unos años de diferencia tuvo que asumir un rol que no le correspondía: el de cuidar a sus cinco hermanas.

Esa responsabilidad lo obligó a madurar de golpe, pero también lo empujó a buscar una vía de escape para no perder la alegría.

Ese refugio lo encontró en el lugar más común y, al mismo tiempo, más inesperado: un celular. Un día cualquiera, sin planearlo demasiado, Suraj grabó un video humorístico en marathi -la lengua predominante en su región-.

Lo subió a redes sin esperar nada... y ahí comenzó todo. Lo que empezó como una distracción terminó convirtiéndose en una carrera que lo llevaría a ser una de las figuras más queridas y virales de la India.

El "Brad Pitt" de la India

Su estilo fresco, sus ocurrencias y sus frases ya icónicas como "Goligath" y "Bukkit Tengul" hicieron que los internautas se rindieran a su carisma.

Muy pronto, Suraj pasó de crear videos para divertirse a ser reconocido en cada rincón del país. Multitudes esperan horas solo para verlo pasar, y su sonrisa -que ya es parte de su marca personal- lo convirtió en un símbolo de atractivo, al punto de que muchos lo apodan "el Brad Pitt de la India".

Pero el éxito de Suraj no se quedó solo en las redes. Su popularidad le abrió las puertas del cine marathi, donde ha participado en varias producciones.

También dio el salto a la televisión, convirtiéndose en el ganador de la quinta temporada del famoso reality show Bigg Boss Marathi, un reconocimiento que terminó de consolidarlo como una figura nacional.

Como si eso fuera poco, también es cantante, y dondequiera que se presenta, las filas de fanáticas -y fanáticos- son interminables.

Hoy, Suraj Chavan es considerado por muchos como "el hombre más hermoso de la India", un título que él nunca buscó pero que se ha ganado gracias a una mezcla de talento, autenticidad y encanto natural.

En redes sociales también lo llaman "el Justin Bieber de la India", un apodo que habla del impacto que tiene entre los jóvenes, muchos de los cuales sueñan con ser como él.

Su historia es más que un ascenso a la fama: es la demostración de que, incluso en medio de las dificultades, la creatividad puede abrir caminos inesperados.

Suraj convirtió sus retos en motor, su timidez en humor y su lengua materna en un puente hacia millones de personas.

Y aunque hoy vive rodeado de cámaras y flashes, sigue llevando consigo la esencia de aquel joven de Modhave que un día encendió la cámara sin imaginar que estaba cambiando su vida para siempre.