Cardi B comparte la primera foto de su hijo con Stefon Diggs

La rapera de origen dominicano Cardi B. ( FUENTE EXTERNA )

Cardi B compartió en Instagram la primera foto de su hijo recién nacido con Stefon Diggs.

La rapera de origen dominicano, de 33 años, publicó la imagen el miércoles y confirmó que el parto ocurrió el 4 de noviembre.

En la foto aparece sentada en una mecedora, con un camisón y una bata turquesa, sosteniendo al bebé. El niño, cuyo nombre no ha sido revelado, lleva una manta y un gorrito inspirados en los New England Patriots, con el apellido "Diggs" incluido.

Este es el primer hijo en común de la pareja. Cardi ya es madre de tres hijos con Offset: Kulture, Wave y Blossom, mientras que Diggs, de 31 años, es padre de dos niñas.

Días antes, el 13 de noviembre, Cardi compartió un mensaje en el que habló de los cambios que atraviesa: dijo que ha entrado en una "nueva temporada", con música nueva, un nuevo álbum y ahora un bebé.

También mencionó que está preparándose física y mentalmente para su próxima gira y que esta etapa es un reto personal para ella.

Su relación

Cardi B y Stefon Diggs confirmaron su relación en 2024 y anunciaron el embarazo en septiembre de 2025.

