Como todo un turista, Bad Bunny se pasea por la Ciudad Colonial

El artista urbano Bad Bunny se paseó por la Ciudad Colonial en el Distrito Nacional un día después de concluir los dos conciertos que ofreció en Santo Domingo a casa llena.

El Conejo Malo fue captado en un video mientras disfrutaba de la Primada de América. Las imágenes lo muestran muy relajado disfrutando las atracciones de la vieja ciudad.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista boricua, fue recibido y guiado por el emblemático lugar por el director de Patrimonio Monumental de la República Dominicana, Juan Mubarak, y una comitiva del Ministerio de Turismo.

El dato y video fue suministrado por Rosanna Rivera, editora de Revista del periódico Listín Diario.

Debí Tirar Más Fotos World Tour

Bad Bunny presentó su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour" en la República Dominicana el viernes 21 y sábado 22 de este mes en el Estadio Quisqueya. Es el primer país que visita a semanas de concluir su famosa "Residencia" en Puerto Rico, una serie de 31 conciertos. La siguiente nación que llevará su gira será Costa Rica los días cinco y seis de este diciembre. Luego sigue México con ocho funciones.

La presentación del Conejo Malo en RD fue todo un éxito. Las boletas se vendieron en horas el mismo día que se abrieron a la venta del primer concierto. Lo propio pasó cuando se habilitó un segundo día.