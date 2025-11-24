Natti Natasha revela que su hija recién nacida enfrentó un momento delicado de salud
La cantante dominicana explicó que la bebé llegó "con una fuerza increíble", pero tuvo que superar un reto médico en sus primeros días de vida
La cantante dominicana Natti Natasha confirmó que su hija recién nacida, Dominique Isabelle, atravesó un momento delicado de salud al nacer, aunque actualmente se encuentra estable, fuera de riesgo y creciendo con normalidad.
Natti explicó que la bebé llegó "con una fuerza increíble", pero tuvo que superar un reto médico en sus primeros días de vida, sin especificar.
"Gracias a Dios está bien, fuerte y creciendo como una princesa", señaló la artista en una publicación en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía junto a sus dos hijas, Dominique y Vida.
En el post también resaltó que esta experiencia le recordó la importancia de la fe y la familia.
La cantante afirmó que estos días han sido de silencio y enfoque total en sus hijas: "Hoy más que nunca valoro el silencio, la fe y el amor... disfrutando cada segundo con mis dos tesoros".
Natti también agradeció los mensajes de apoyo que recibió mientras se mantenía alejada de las redes: "Gracias por el cariño, por los mensajes y por siempre estar pendientes. Aunque esté calladita... yo también los pienso".
- Dominique Isabelle nació el primero de noviembre y es la segunda hija de Natti Natasha y Raphy Pina, con quienes ya comparten a Vida Isabelle, de cuatro años. Pina, además, es padre de Mía, Antonio (Chingui) y Rafael (Monty).
- Pese al susto inicial, la familia atraviesa ahora un periodo de tranquilidad mientras la bebé continúa recuperándose y creciendo con buen pronóstico.