El Puma denuncia trato "humillante" tras ser expulsado de un vuelo de American Airlines

José Luis Rodríguez El Puma aseguró que se disculpó "en varias ocasiones", pero aun así fue retirado del vuelo. ( SAMIL MATEO/ DIARIO LIBRE )

El cantante venezolano José Luis Rodríguez (El Puma) reaccionó indignado por haber sido expulsado de vuelo de American Airlines que iba de Quito, Ecuador a Miami, Estados Unidos.

El intérprete de "Dueño de nada" denunció públicamente el "trato humillante" que asegura haber recibido por parte de la tripulación de la aerolínea en la que ha viajado desde hace 60 años.

El artista, de 82 años, relató que la noche anterior a su viaje había realizado un show muy hermoso que fue disfrutado por el público y sin dormir, haciendo honor a su puntualidad partió al aeropuerto para el viaje programado.

Dijo que el incidente inició cuando llevaba consigo un bolso de mano con medicamentos "esenciales para su salud", debido al doble trasplante de pulmones al que fue sometido en 2017. Según explicó, una azafata objetó la manera en que guardó el equipaje, lo que derivó en un intercambio que terminó escalando.

Exige disculpas

En un video que circula en redes sociales, se observa al capitán ordenándole abandonar la aeronave. "¡Desembarque de mi avión ahora mismo!", se escucha decir al piloto, mientras el cantante intenta explicar la situación. Rodríguez aseguró que se disculpó "en varias ocasiones", pero aun así fue retirado del vuelo, lo que calificó como un acto de "abuso de poder".

El Puma exigió una disculpa por parte de la aerolínea y se quejó de que atentaran contra su salud.

El intérprete también lamentó que se le tratara, según sus palabras, "como un delincuente", y afirmó que su única preocupación era mantenerse cerca de sus medicinas durante el viaje.

Dijo que fue un momento muy incómodo. La aerolínea aún no ha emitido una declaración oficial sobre lo sucedido.

El actor contó que el empresario Ángel Coronado se habría quejado ante el capitán, quien luego le advirtió que decidirían si se quedaba o lo bajaban del avión.

Ya fuera del avión de American Airlines, cansado y sin dormir, tuvo que volver a un hotel en Quito y esperar otro vuelo, para seguir con su gira por Latinoamérica y que se presentó en República Dominicana en el mes de septiembre.