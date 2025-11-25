Actívate con el Negro recibe reconocimiento en Premios La Flor

El portal dominicano Actívate con el Negro celebra ocho años de trayectoria con reconocimiento en Premios La Flor. ( FUENTE EXTERNA )

El portal digital ´Actívate con el Negro´ celebra este año su octavo aniversario marcado por un importante logro: la recepción de un reconocimiento en los Premios La Flor, por su destacada labor comunicacional en el ámbito del entretenimiento y su aporte constante a la difusión del arte y la cultura en República Dominicana.

Para su fundador, José Eduardo Espiritusanto, CEO del proyecto, este logro reafirma el crecimiento y la credibilidad que la plataforma ha alcanzado desde sus inicios. "La idea surgió por recomendación de un amigo que vio en mí ese carisma y disposición para realizar un trabajo de calidad enfocado en el entretenimiento", recordó.

A lo largo de estos ocho años, ´Actívate con el Negro´ ha logrado posicionarse como un referente digital gracias a su constancia, cercanía con el público y un estilo informativo dinámico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-1943038703f84d-95e1d232.jpg José Eduardo Espiritusanto, CEO del proyecto, agradeció el apoyo del público.

En ese sentido, Espiritusanto destacó que la perseverancia ha sido clave para sostener un proyecto que le ha permitido realizar coberturas nacionales e internacionales desde Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.

El joven comunicador resaltó también el valor de su equipo de trabajo, integrado por profesionales capaces y proactivos como Carlos Gabriel Guzmán, Mariela Cuello, Jearly Hernández, Joens Hernández, Cecilia Zapata, Domingo de la Rosa y Erick Corniel, quienes aportan contenido diverso y especializado a cada sección del portal, refiere una nota de prensa.

Aunque su esencia es el entretenimiento, la plataforma ha ampliado su línea editorial para incluir política, salud, teatro, cine y noticias de actualidad, consolidándose como un medio digital versátil y de amplio alcance con el compromiso de informar, conectar y destacar el talento dominicano.