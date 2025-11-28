Reto mortal: influencer ruso muere tras comer 10 mil calorías al día

Dmitry Nuyanzin, influencer de 30 años, falleció tras semanas comiendo comida rápida para demostrar la eficacia de su programa de pérdida de peso. ( INSTAGRAM )

Muere el entrenador e influencer ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, tras someterse durante semanas a un arriesgado reto en el que consumía hasta 10,000 calorías diarias para demostrar la supuesta eficacia de su programa de pérdida de peso.

De acuerdo con el periódico británico Daily Mail, el joven falleció mientras dormía en su casa, horas después de ingerir grandes cantidades de comida rápida como parte del reto que documentaba en redes sociales.

Nuyanzin, oriundo de Orenburgo, había bautizado su experimento como un "maratón" con el que buscaba ganar al menos 25 kilos para luego mostrarse adelgazando rápidamente con su propio plan nutricional.

Su promesa era radical: demostrar que, aun con atracones diarios, su metodología permitiría perder peso sin consecuencias graves. Sin embargo, el desenlace fue fatal.

Durante las semanas previas, el entrenador compartió en redes sociales la dieta extrema que seguía. Mostraba desayunos con tortas y panes, almuerzos cargados de comida chatarra cubierta de mayonesa y cenas de hamburguesas y pizzas. También decía comer papas fritas durante todo el día.

El 18 de noviembre anunció que había alcanzado los 105 kilos, trece más que un mes antes, y retó a sus seguidores a perder el 10 % de su peso corporal antes de fin de año a cambio de 100 libras esterlinas.

¿Qué medidas se han tomado?

Según informó el canal ruso Ostorozhno Novosti, Nuyanzin empezó a sentirse mal días antes de su muerte. Canceló sus sesiones de entrenamiento, avisó a sus amigos que acudiría a un médico y manifestó sentirse agotado. Aun así, continuó documentando su ingesta extrema.

Luego de su última grabación, se fue a dormir en su casa. Su corazón falló mientras dormía, de acuerdo con el reporte preliminar.

El joven influencer había estudiado preparación física en la Escuela de Reserva Olímpica de Orenburgo y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo.

Trabajó como entrenador de deportistas rusos de alto rendimiento antes de dedicarse por completo a las redes sociales. En 2022 cumplió una condena de ocho meses en una colonia penal por posesión de drogas, tras lo cual retomó su carrera como entrenador y motivador digital.

¿Qué consecuencias podría tener?

En sus últimos mensajes, explicaba que estaba aumentando de peso como parte de su curso de pérdida de peso y aseguraba que su dieta de 10,000 calorías era fundamental para demostrar los resultados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/influencer-1-c06da4b0.jpg Murió tras un reto alimenticio que salió de control.

Su muerte ha generado un fuerte debate sobre los riesgos de los retos virales, la presión de las redes sociales y la promoción de dietas extremas sin supervisión profesional.

Seguidores, colegas y especialistas han expresado preocupación por la tendencia creciente a realizar experimentos peligrosos en busca de audiencias más grandes.

La repentina muerte de Nuyanzin vuelve a mostrar los límites difusos entre la exposición digital, la motivación personal y el riesgo real para la salud.