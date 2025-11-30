×
Amelia Vega
Amelia Vega

Amelia Vega anuncia el nacimiento de su sexto bebé

Es una niña que fue nombrada Vail

    Expandir imagen
    Amelia Vega anuncia el nacimiento de su sexto bebé
    Vail es la nueva hija de Amelia Vega y Al Horford. (FUENTE EXTERNA)

    Amelia Vega, exMiss Universo dominicana, comunicó la noche de este domingo el nacimiento de su sexto bebé, procreado junto a su esposo Al Horford. Es una niña.

    La pareja tiene a Ean, Alía, Ava, Nova y Mila.

    El nacimiento de la beba fue anunciado por Vega en su cuenta de Instagram.

    El nombre de la bebé es Vail y nació el pasado 26 de noviembre.

    En su publicación, Vega le dedicó unas tiernas palabras de bienvenida y publicó dos fotografías de la recién nacida.

    "Vail Horford Vega 11.26.25Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón", dijo.

    Vega también publicó dos fotografías en adelantado estado de embarazo.

    Vega y la estrella de la NBA se casaron el 24 de diciembre de 2011, en Santo Domingo. En la actualidad residen en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

    Expandir imagen
    Infografía
    Una de las fotografías publicadas por Amelia Vega que la muestran embarazada. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía
    Amelia Vega junto a su esposo Al Horford y sus hijosEan, Alía, Ava, Nova y Mila antes de la llegada de Vail. (FUENTE EXTERNA)

