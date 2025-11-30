Vail es la nueva hija de Amelia Vega y Al Horford. ( FUENTE EXTERNA )

Amelia Vega, exMiss Universo dominicana, comunicó la noche de este domingo el nacimiento de su sexto bebé, procreado junto a su esposo Al Horford. Es una niña.

La pareja tiene a Ean, Alía, Ava, Nova y Mila.

El nacimiento de la beba fue anunciado por Vega en su cuenta de Instagram.

El nombre de la bebé es Vail y nació el pasado 26 de noviembre.

En su publicación, Vega le dedicó unas tiernas palabras de bienvenida y publicó dos fotografías de la recién nacida.

"Vail Horford Vega 11.26.25Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón", dijo.

Vega también publicó dos fotografías en adelantado estado de embarazo.

Te puede interesar Amelia Vega anuncia el nacimiento de su sexto bebé

Vega y la estrella de la NBA se casaron el 24 de diciembre de 2011, en Santo Domingo. En la actualidad residen en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/amelia-embarazada-1c51b4f7.jpg Una de las fotografías publicadas por Amelia Vega que la muestran embarazada. (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/amelia-y-familia-211ef481.jpg Amelia Vega junto a su esposo Al Horford y sus hijosEan, Alía, Ava, Nova y Mila antes de la llegada de Vail. (FUENTE EXTERNA)