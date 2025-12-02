Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo bebé

La actriz Vanessa Hudgens junto a su esposo, el exbeisbolista Cole Tucker. ( SHUTTERSTOCK )

Vanessa Hudgens está viviendo nuevamente la magia -y el caos- de la maternidad. La actriz, que muchos recuerdan por High School Musical, anunció el 29 de noviembre que dio la bienvenida a su segundo bebé junto a su esposo, el exbeisbolista Cole Tucker.

Lo hizo a su estilo: con una foto íntima desde la cama del hospital, tomada de la mano de Tucker y acompañada de un mensaje lleno de emoción.

Homenaje a las madres

"Bueno... ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! Qué emocionante es el parto. Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer", escribió la actriz de 36 años en Instagram, sin revelar aún el sexo del recién nacido.

Un día después, ya desde casa, Vanessa compartió con sus seguidores un vistazo honesto y relajado de su recuperación posparto.

En una selfie en pijama extragrande, moño despeinado y un collar sencillo, declaró sentirse completamente "en casa" pasando el día entre telas suaves y cero presiones. Su mensaje fue simple pero real: abrazar la comodidad absoluta también es parte del proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/screen-shot-2025-12-02-at-102513-am-fffcca59.png

Este nuevo capítulo llega poco más de un año después del nacimiento de su primer hijo -de 16 meses, cuyo nombre la pareja todavía mantiene en privado- y casi cinco meses después de anunciar su segundo embarazo el pasado 12 de julio.

Durante una entrevista a la revista E!News en agosto, Vanessa confesó que la maternidad le ha dado una nueva perspectiva sobre la vida... y sobre el tiempo, ese bien tan escaso.

"¿Equilibrio? No lo conozco", dijo con humor. Entre rodajes, proyectos y pañales, reconoció que tiende a vivir en extremos. "Supongo que eso es equilibrio, si a los extremos se les puede llamar equilibrio", bromeó. Aun así, aseguró que está aprendiendo a bajar el ritmo y "disfrutar el momento".

Hoy, con un recién nacido en brazos y otro pequeñito en casa, la actriz vuelve a recordarnos que la maternidad no siempre se ve glamorosa... pero sí profundamente auténtica y llena de amor.