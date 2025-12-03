La Toya Jackson preocupa a sus seguidores tras publicar fotos en las que luce muy delgada

Fotografías publicadas por La Toya Jackson en sus redes sociales, que preocupan a sus seguidores por extrema delgadez. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, despertó la preocupación de sus seguidores después de compartir en Instagram una serie de imágenes donde aparece con una figura notablemente delgada.

La artista, de 69 años, publicó un video compuesto por tres fotografías en las que posa con una camiseta roja de manga larga y un pantalón negro ajustado, acompañado del mensaje: "¡Feliz lunes, chicos! ¡Les deseo a todos una semana fabulosa! Cuídense, cuídense y les deseo mucho amor".

A pesar del tono positivo de la publicación, muchos usuarios expresaron su preocupación por el aspecto físico de la intérprete de Just Wanna Dance.

"Bueno, esto asusta", escribió un internauta. Otra usuaria añadió: "Todos ustedes, por favor, no sean crueles, creo que La Toya está teniendo algunos desafíos de salud". Varios seguidores comentaron que, aunque Jackson siempre ha tenido una complexión pequeña, su actual delgadez resulta inquietante.

La preocupación no es nueva. Hace un mes, la cantante compartió dos videos visitando un consultorio médico, donde comentó que acudía a realizarse exámenes y esperaba que los resultados fueran favorables. Estas publicaciones han intensificado las preguntas sobre un posible problema de salud relacionado con su peso.

Jackson, sin embargo, ha explicado en ocasiones anteriores que su figura se debe a una estricta dieta orgánica basada en plantas. "Me aseguro de que todo lo que como sea orgánico y mi dieta se basa básicamente en plantas (...) Es a lo que me apego porque es lo que Dios puso en la tierra para nosotros", señaló en una entrevista con Daily Mail hace unos meses.

Trayectoria

Más allá de su vínculo con la familia Jackson, La Toya ha construido una carrera propia con éxitos como Heart Don´t Lie e If You Feel the Funk. También ha destacado en el ámbito editorial con dos autobiografías que llegaron a los primeros puestos de la lista de The New York Times.

