Lupillo Rivera confirma su romance con la dominicana Taina Pimentel en plena transmisión en vivo

El artista mexicano Lupillo Rivera confirmó este martes su relación con la modelo dominicana Taina Pimentel, luego de varias semanas de rumores en redes sociales.

La revelación ocurrió durante una entrevista en el programa Despierta América, donde el cantante habló por primera vez de su noviazgo.

Rivera, finalista de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, explicó que ambos comenzaron a conocerse después de su salida del reality.

"Ella me vio en el reality y fue y me buscó. A la salida de ahí fue que empezamos a platicar, a conocernos", dijo. Además, señaló que, aunque se tomaron un tiempo separados, retomaron la relación hace algunas semanas.

Detalles y declaraciones sobre el noviazgo

"Estuvimos conociéndonos, platicando un tiempo, nos tomamos un break y, hace unas semanas, me pidió un favor por unas negociaciones de televisión. Volvimos a platicar y nos dimos una segunda oportunidad. Nos la estamos pasando bien, gracias a Dios", comentó.

Detalles de la relación entre Lupillo Rivera y Taina Pimentel

Durante la conversación, la presentadora Ninette Ríos le preguntó directamente: "¿Son novios o no son novios? ¿Están exclusivos?". En ese momento, Lupillo recibió una llamada de Pimentel. Entre risas, la modelo confirmó: "Ese es mi macho".

El cantante reaccionó algo nervioso. "Tú sabes que te quiero y andamos bien enamorados. Me pongo bien nervioso yo con estas preguntas", dijo ante las cámaras.

Pimentel aprovechó la intervención para aclarar que su romance no es parte de una estrategia promocional. "No es video musical", afirmó.

Rivera coincidió y agregó que la relación es real y que ambos han convivido mucho en las últimas semanas.

En tono jocoso, la modelo remató: "¿A caso no lo ven más lindo? Es que ya tiene una dominicana. Ya cayó en el Caribe. De aquí no lo soltamos".

En noviembre, la pareja ya había llamado la atención al publicar una fotografía juntos en la que aparecían acurrucados. En la publicación, Pimentel escribió: "Con él, siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura y, sin él, no sé vivir".

Consultada sobre qué la enamoró de Rivera, la dominicana respondió: "Yo siempre le he dicho a él: me gusta el hombre inteligente, pensante, y él tiene muchos atributos. Que la gente no lo quiera ver, pues yo me tomaré el tiempo de mostrárselo poquito a poquito".

Pimentel también compartió un video en TikTok donde ambos ejecutan una rutina de baile. En ese clip volvió a llamarlo "Mi macho", reforzando la complicidad visible entre los dos.

La relación, que comenzó de forma discreta, ahora se consolida públicamente con declaraciones mutuas, mensajes afectivos y apariciones conjuntas en redes sociales.