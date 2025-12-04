Thalía celebra 25 años de casada con Tommy Mottola: "Un cuarto de siglo de amor"
La cantante mexicana rememoró con detalle su boda en Nueva York, evocando la emoción que la desbordaba
La cantante mexicana Thalía conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram por su aniversario número 25 de bodas junto a su esposo, el productor musical Tommy Mottola.
Visiblemente emocionada, la artista confesó que al escribir sus palabras sintió "un impulso de controlar un llanto de felicidad", al recordar un cuarto de siglo marcado por el amor, el apoyo mutuo y la construcción de una vida juntos.
"Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas", expresó Thalía, haciendo un repaso de los años compartidos.
Recuerdos que perduran
Entre sus palabras, la cantante rememoró con detalle su boda en Nueva York, evocando la emoción que la desbordaba y el frío de aquella noche mágica.
"Veo estas fotos y estos videos y siento el frío de la noche neoyorquina... Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, ¡felices! Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños", narró Thalía.
La artista también destacó la fortaleza de su relación, que ha perdurado más de dos décadas: "Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente", escribió, reafirmando el profundo vínculo que los une.
Thalía recordó además que su historia de amor con Mottola comenzó años antes de casarse, tras conocerse en 1998 durante una cita a ciegas que marcó el inicio de una relación que hoy celebra un cuarto de siglo.
"Dios te bendiga siempre. Dios nos guíe y nos proteja siempre. ¡Feliz aniversario, mi amor! Te amo. A celebrar la vida juntos", concluyó la cantante.
La publicación estuvo acompañada de fotos y videos inéditos de la boda, que revivieron uno de los momentos más importantes de su vida.
Las imágenes muestran a la pareja en distintos instantes de aquella noche, generando miles de reacciones y comentarios de felicitación de fans de todo el mundo, quienes celebraron junto a ellos este aniversario tan significativo.