Kim Cattrall, estrella de "Sex and the City", se casa con el productor Russell Thomas

Kim Cattrall compartió una foto en blanco y negro de ella y su ahora esposo besándose en la ceremonia en una publicación de Instagram. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Kim Cattrall, la recordada Samantha de la icónica serie "Sex and the City", se casó con el ingeniero de sonido británico Russell Thomas en una íntima ceremonia en Londres.

La pareja dio el "sí, acepto" este jueves en el Ayuntamiento de Chelsea en presencia de solo 12 invitados.

La novia, de 69 años, lució un traje de Dior creado por la diseñadora de vestuario de SATC, Patricia Field, y combinó el atuendo con guantes de Cornelia James y un sombrero diseñado por Philip Treacy, informó People.

Cattrall oficializó sus nupcias con una hermosa fotografía a foto en blanco y negro publicada en su historia de Instagram, de ella y su ahora esposo besándose en la ceremonia, digno de una escena de una película.

La historia de Kim y Russell

"¡Felicidades, guapos!", comentó la modelo australiana Gabriella Brooks, quien anunció su compromiso con Liam Hemsworth con una foto en Instagram en septiembre, debajo de la publicación.

En declaraciones al programa "Piers Morgan´s Life Stories" de ITV en 2017, Cattrall dijo que conoció a Russell cuando él trabajaba en la BBC.

El encuentro ocurrió en 2016, cuando Cattrall apareció en un episodio del programa "Woman´s Hour" de BBC Radio 4 para hablar sobre su lucha contra el insomnio.

"Él me siguió y yo lo seguí" en Twitter, ahora X, y "me envió un mensaje directo", le dijo a Morgan, añadiendo que es un "gran tipo".

Sin embargo, cuando se le preguntó en ese entonces a Cattrall, que se ha casado tres veces anteriormente, si se casaría de nuevo, dijo: "Creo que se puede no estar casado y ser un romántico incurable. No le veo una verdadera necesidad".

Está claro que el tiempo ha hecho su magia. "Llevamos juntos casi diez años", le dijo a The Times en junio. "Y lo hemos pasado de maravilla. Nos hemos divertido muchísimo."

La actriz sigue siendo mencionada en los comentarios de redes sociales como la intrépida Samantha, y muchos fans les desearon muchas felicitaciones.

Sobre el universo de Sex and the City, Kim Catrall actuó en la segunda temporada de la serie derivada "And Just Like That...", en un capítulo en el que mantiene una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, a quien da vida Sarah Jessica Parker.