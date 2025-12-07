Katy Perry y Justin Trudeau debutan como pareja en Instagram durante un viaje a Tokio

Katy Perry y Justin Trudeau posan juntos por primera vez en redes sociales y confirman su romance. ( FUENTE EXTERNA )

Katy Perry no solo llevó su gira Lifetimes hasta Tokio, también aprovechó la parada para dejar claro que su corazón tiene nuevo dueño: Justin Trudeau. Sí, el ex primer ministro canadiense.

Después de meses de rumores, la pareja apareció por primera vez junta en Instagram, y con eso Internet hizo boom.

Perry compartió un carrusel de 13 fotos titulado "Recorrido por los bares de Tokio y más", pero lo que realmente capturó la atención fue la presencia de Trudeau en varias imágenes.

Entre selfies acarameladas, miradas cómplices y escenas espontáneas, los fans lo bautizaron al instante como un "hard launch diplomático".

Selfies, bares y un Trudeau sonriente

Una de las fotos muestra a la pareja posando frente a un paisaje otoñal brillante, mientras que en un breve video se ve a Trudeau observando a Perry con una mezcla de ternura y curiosidad mientras ella prueba comida local.

También aparecen en la famosa exposición de Digital Team Labs, rodeados de luces, arte inmersivo y una vibra de cita oficial que no deja lugar a dudas.

Un toque diplomático en el itinerario

El viaje también incluyó momentos formales. Perry acompañó a Trudeau a un almuerzo diplomático con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa Yuko.

Ella lució un elegante traje verde (algo corto) de dos piezas; él, un clásico traje gris. En la foto oficial, Perry posa con una mano en la espalda de Trudeau, un gesto sutil pero elocuente.

Los rumores sobre este romance empezaron en julio, cuando fueron vistos cenando en Montreal. Trudeau luego apareció en una de las fechas de la gira de Perry en Canadá, lo que avivó aún más la conversación.

Todo esto ocurre después de la separación de Perry del actor Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de siete años. Aunque cada uno siguió su camino, ambos continúan compartiendo la crianza de su hija, Daisy Dove, nacida en 2020.



