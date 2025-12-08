En medio del bullicio, la música alta y el ambiente festivo de las celebraciones patronales, la noche dio un giro inesperado cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron al artista urbano Ángel Rafael Féliz Díaz, conocido como Donaty.

Lo que parecía una presentación más dentro del programa festivo terminó convirtiéndose en el tema más comentado del momento.

Según versiones preliminares, los agentes actuaron tras supuestamente ocuparle una pistola, que supuestamente exhibió en plena fiesta, cuya procedencia y estatus legal aún están bajo revisión.

El movimiento policial, sorpresivo y rápido, generó un murmullo inmediato entre los presentes, que pasaron del baile al asombro en cuestión de segundos.

Una detención que encendió las redes

A los pocos minutos, ya circulaban videos del arresto desde todos los ángulos posibles. Clips y transmisiones en vivo inundaron las plataformas, impulsando el nombre de Donaty a las principales tendencias nacionales.

Lo que sucedió en segundos sobre el terreno tomó velocidad de rayo en Internet, donde la gente debatía, especulaba y compartía su propia versión de los hechos.

Mientras tanto, las autoridades informaron que el arma fue enviada a los organismos correspondientes para determinar si contaba -o no- con los permisos requeridos.

Hasta el momento, no se han ofrecido datos sobre cargos adicionales ni sobre la evolución del caso.

Fuentes señalan que el artista habría mostrado el arma durante una fiesta en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, aunque las circunstancias exactas siguen bajo investigación.

Por ahora, las miradas continúan puestas en Donaty y en lo que pueda ocurrir una vez concluyan las indagatorias oficiales.

En medio del ruido mediático, una cosa es segura: la noche festiva terminó siendo todo menos ordinaria.

Nacido en el popular sector de Cristo Rey, en Santo Domingo, Donaty inició su carrera en 2015 compartiendo covers e improvisaciones en redes sociales.

Su último tema "Cadereo" fue lanzado bajo el sello de la multinacional ONErpm.