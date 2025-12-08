Cher podría llegar al altar con su novio 40 años menor

Cher y su pareja, Alexander "AE" Edwards, podrían estar a punto de casarse. ( FUENTE EXTERNA )

Cher siempre se ha preguntado si existe vida después del amor, pero a sus 79 años parece tener ya la respuesta.

La icónica cantante y actriz estaría lista para casarse de nuevo, esta vez con su pareja Alexander "AE" Edwards, 40 años menor que ella.

Según informó el Mirror, la pareja estaría planificando una boda que llegaría antes de que la estrella cumpla 80 el próximo mes de mayo.

Sin embargo, su representante ha negado la historia al medio Page Six, sembrando dudas sobre si habrá o no campanas de boda.

Un romance que nació en 2022

Cher y Edwards comenzaron a salir en noviembre de 2022, cuando fueron vistos de la mano en Los Ángeles. Pocos días después, la artista oficializó la relación publicando su primera imagen juntos en redes sociales.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación que no ha estado exenta de atención mediática, particularmente por la diferencia de edad.

La cantante, sin embargo, no ha permitido que los comentarios la afecten. En una entrevista con la presentadora Gayle King, Cher fue tajante:

"Da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero lo pasamos genial".

También reveló que la brecha generacional no es un problema para Edwards, quien le dijo una frase que ella recuerda con especial cariño: "Sabes, te haces mayor, pero tu espíritu es más joven".

Para Cher, él es alguien que la hace reír constantemente y no escatima en elogios:

"Le quiero. Creo que es bellísimo. Tiene mucho talento. Es una de las personas con más talento que he conocido".

La pareja hizo su debut en la alfombra roja durante el desfile de Versace en marzo de 2023, donde dejaron claro que su relación es tan sólida como pública.

¿Quién es Alexander "AE" Edwards?

Alexander Edwards es un reconocido productor musical y actualmente ocupa un puesto clave como vicepresidente del área de Artists and Repertoire en Def Jam Records, una de las compañías más influyentes del sector. Su trabajo consiste en descubrir, promover y gestionar talento, un rol fundamental en la industria.

Antes de su relación con Cher, Edwards mantuvo un mediático romance con la modelo y personalidad televisiva Amber Rose, con quien tuvo un hijo en 2019, Slash Electric Alexander Edwards. La pareja se separó en 2021.

Cher ya ha estado casada en dos ocasiones: primero con Sonny Bono entre 1964 y 1975, una unión que también marcó un hito en la música; y después con Gregg Allman, de 1975 a 1979.

Además, ha tenido relaciones con figuras tan conocidas como Val Kilmer, Gene Simmons y Tom Cruise.

A nivel profesional, la artista vivió en 2024 uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll, un homenaje largamente esperado por sus décadas de éxitos y reinvención constante.