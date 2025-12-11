Bad Bunny se resbala en "La Casita" durante su primer concierto en México

Momento que captó la caída de Bad Bunny en el escenario de "La Casita" durante su concierto en México. ( FUENTE EXTERNA )

La primera noche del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México comenzó con un momento tan inesperado como memorable.

Durante su presentación del miércoles 10 de diciembre, Bad Bunny protagonizó un resbalón sobre el escenario secundario, la famosa "La Casita", que, lejos de empañar el espectáculo, terminó por encender aún más a las más de 60 mil personas presentes en el Estadio GNP Seguros.

La capital mexicana recibió al artista puertorriqueño con entradas agotadas desde semanas atrás y con fanáticos que acamparon durante horas para asegurar el mejor lugar posible.

La energía ya estaba al máximo cuando, en medio de uno de sus éxitos, "El Conejo Malo" pisó en falso y cayó sobre la tarima central de la zona General B.

Pero si algo distingue a Bad Bunny es su capacidad para convertir cualquier imprevisto en parte del show. Con una sonrisa y un movimiento ágil, se levantó en cuestión de segundos, retomó la canción sin perder compás y desató la ovación del público.

"¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!", gritó, sacudiéndose la caída mientras la multitud rugía, entregada por completo.

La escenografía del tour tampoco pasó desapercibida. Además del escenario principal y "La Casita", destacó la sección "Vecinos", ubicada detrás de la tarima principal y con boletos que alcanzaron los 12,183 pesos.

Aunque prometía un ángulo distinto de la experiencia, algunos asistentes comentaron que la distancia con el cantante hacía que, por momentos, la magia no se sintiera tan cercana.

Bad Bunny tripped and fell tonight during his concert in Mexico City, he´s okay! ??

pic.twitter.com/zqCwr2yZH1 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) December 11, 2025

Aun así, el espectáculo visual, la energía del público y el carisma de Bad Bunny hicieron de la noche un arranque explosivo para las ocho fechas programadas en la capital mexicana: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.