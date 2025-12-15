Hallan dos personas muertas en mansión del director Rob Reiner en California, reportan medios

Dos personas fueron halladas muertas el domingo en la mansión del sur de California del director y actor de "Cuando Harry conoció a Sally", Rob Reiner, informaron la cadena NBCLA y otros medios locales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo a la cadena NBC que un hombre y una mujer, de aproximadamente 78 y 68 años, fueron encontrados sin vida en el interior de la vivienda.

Detectives de la división de robos y homicidios fueron asignados al caso.

Vecinos confirmaron los registros de propiedad que indican que Reiner y su esposa viven en la casa, ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, según la NBC.

Su salto a la fama

Reiner saltó a la fama como actor interpretando al torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la innovadora comedia de los años 70 "All in the Family", antes de pasar a la dirección con el falso documental de rock "This Is Spinal Tap" en 1984.

Reiner dirigió la comedia romántica de 1989 "Cuando Harry conoció a Sally", protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan