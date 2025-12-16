Muere creador de contenido humorístico Tucker Genal

Tucker Genal, creador de contenido en TikTok, falleció a los 31 años en California; la familia pidió respeto a su privacidad durante el duelo. ( FUENTE EXTERNA )

La familia del creador de contenido Tucker Genal informó este lunes la muerte del influencer, de 31 años, una noticia que generó numerosas reacciones entre seguidores y amigos del joven, conocido por sus videos en TikTok junto a sus hermanos.

Genal, quien acumulaba más de 2.5 millones de seguidores en esa plataforma, falleció en su residencia en California, según confirmaron las autoridades del condado de Los Ángeles. El deceso fue clasificado como suicidio por el forense local.

La confirmación pública llegó a través de un mensaje difundido en redes sociales por sus hermanos, Carson y Connor Genal, quienes pidieron respeto a la privacidad de la familia mientras atraviesan el duelo. En el texto, Carson describió a Tucker como su mejor amigo y una figura central en su vida, y destacó su carácter solidario y cercano.

Tras conocerse la noticia, amigos y seguidores expresaron mensajes de pesar y recuerdos personales en distintas plataformas. Varios de ellos resaltaron el impacto positivo que Genal tuvo en sus vidas, tanto por su contenido como por su trato fuera de cámaras.

Retos y videos de humor

Tucker Genal alcanzó notoriedad en TikTok por participar en retos y videos de humor junto a sus hermanos, un formato que le permitió construir una audiencia masiva. De acuerdo con su perfil profesional, se graduó en 2018 de la Universidad Furman, en Carolina del Sur, con una licenciatura en administración de empresas, y formó parte del equipo universitario de fútbol americano.

La familia solicitó respeto y discreción en este momento y no anunció actos públicos relacionados con su fallecimiento.

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda profesional. En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud disponen de líneas de orientación y atención en salud mental, además de centros hospitalarios públicos y privados que ofrecen asistencia especializada. Buscar apoyo a tiempo puede marcar la diferencia.