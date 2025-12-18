Lupillo Rivera disfruta de República Dominicana junto a su nueva pareja, Taina Pimentel

El cantante mexicano Lupillo Rivera está en territorio dominicano de visita junto a su actual pareja, la joven modelo Taina Pimentel, con quien ha compartido momentos de disfrute, música y cercanía con amigos, dejando ver su faceta más relajada.

El artista fue grabado interpretando la icónica ranchera "Acá entre nos", popularizada por el legendario Vicente Fernández, mientras disfrutaba en un bar de Santo Domingo. A su lado estuvieron Pimentel y varios amigos, quienes no dudaron en documentar el momento y compartirlo en redes sociales.

El material colgado en "stories" de su cuenta de Instagram lo muestra sonriente y cercano con sus acompañantes. Las imágenes difundidas reflejan un ambiente distendido y de camaradería, lejos de los grandes escenarios, pero cargado de complicidad.

Rivera aprovechó, además, para conectar con la naturaleza y reflexionar en sus plataformas digitales sobre el cariño que recibe del público y, en particular, de las mujeres.

"Oigan... dicen las mujeres que me andan "chuleando" mucho. Yo no presumo, pero sí agradezco el cariño. Aquí seguimos, bien puestos, con el corazón firme y el sombrero bien acomodado. Gracias por tanto amor", escribió el cantante, en un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.

Momento expresivo

Por su parte, Taina Pimentel se mostró orgullosa de compartir su país con el artista y aseguró que República Dominicana logrará conquistar su corazón. "Nadie te saca de aquí", afirmó la modelo, dejando entrever que el romance atraviesa un momento pleno y que la isla ya comienza a dejar huellas en el cantante mexicano.

La revelación de la relación entre Lupillo y la modelo dominicana ocurrió hace menos de un mes durante una entrevista en el programa Despierta América, cuando el cantante habló por primera vez de su noviazgo y dio detalles de cómo fue todo.