Gisele Bündchen y Joaquim Valente se casan en una ceremonia íntima en Florida, afirma Page Six

Este es el segundo matrimonio de Gisele... anteriormente estuvo casada con la leyenda de la NFL, Tom Brady. ( FUENTE EXTERNA )

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen y su pareja, el entrenador fitness Joaquim Valente se casaron en una ceremonia íntima en su casa de Surfside, Florida .

El portal estadounidense TMZ obtuvo la licencia de matrimonio de la pareja en fecha del 1 de diciembre y la boda se realizó el pasado 3 de diciembre. En febrero de este 2025, la celebridad se convirtió en madre de su tercer hijo a los 44 años, producto de su relación con Valente.

"La felicidad es un trabajo interno. Recuerda, tú eres el único que tiene el poder de crear la vida que deseas vivir", escribió en un video dando a conocer la noticia de su bebé.

Fuentes allegadas a TMZ y Page Six indicaron que los familiares y amigos cercanos conocían de los planes de la pareja.

Gisele y Joaquim, un instructor de jiu-jitsu famoso entre las figuras de Hollywood, se unieron por primera vez en noviembre de 2022, después de que él acompañara a la modelo y a sus hijos en un viaje a Costa Rica. Unas semanas después se formalizó el divorcio con Tom Brady.

La noticia todavía no ha sido anunciada por los esposos en las redes sociales .

. Bündchen, que ya se retiró de las pasarelas y se dedica a negocios relacionados con el mundo de la moda y la salud, fue la modelo mejor pagada del mundo según la revista Forbes desde principios de los años 2000 hasta 2017.