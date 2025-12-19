Hallan muerta junto a su bebé a la jueza creadora de contenidos Vivian Polanía

Vivian Polanía Franco, jueza penal y creadora de contenido, en una imagen de cuando cursaba su embarazo; su muerte es investigada por las autoridades colombianas. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza penal Vivian Polanía Franco fue hallada muerta en su apartamento de Cúcuta, en un caso que mantiene en vilo a Colombia y que es investigado por las autoridades judiciales y forenses.

El cuerpo de la funcionaria fue encontrado en su cama, arropado, junto a su hijo de cerca de dos meses de nacido, quien estaba con vida pero presentaba signos de deshidratación, según informaron fuentes oficiales.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó en declaraciones a Blu Radio que el hallazgo se produjo tras la alerta del escolta de la jueza, quien no logró comunicarse con ella durante el día.

Con apoyo de un cerrajero y en presencia de la madre de Polanía, las autoridades ingresaron al apartamento y encontraron a la jueza sin vida. "La juez se encontraba en su cama, arropada, y el bebé estaba al lado de ella", señaló el oficial.

Bebé a salvo

Ojeda explicó que la prioridad inmediata fue salvaguardar la vida del menor. "Nosotros lo que hicimos fue proteger al bebé porque se encontraba bastante deshidratado; creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento", afirmó. El niño fue trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanece estable y fuera de peligro.

De acuerdo con el comandante, el menor será puesto bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada del restablecimiento de derechos y de definir a quién corresponde la custodia.

Las autoridades confirmaron además que el bebé no había sido registrado oficialmente y que solo contaba con certificado de nacido vivo, según reportó la revista Semana.

Hecho bajo investigación

Sobre las circunstancias de la muerte, Ojeda indicó que aún no se conocen las causas exactas. El cuerpo de la jueza fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes correspondientes.

"Se recolectaron elementos materiales probatorios en la vivienda, pero por reserva de la investigación no puedo dar mayores detalles. Esto se va a decantar en los próximos días con el trabajo interinstitucional con la Fiscalía", explicó.

El oficial reiteró que no se encontraron signos visibles de violencia y que el apartamento estaba en completo orden. Con base en la rigidez del cuerpo, las autoridades estiman de manera preliminar que la muerte pudo haberse producido en la madrugada, hipótesis que deberá ser confirmada por Medicina Legal.

La muerte de Polanía ha generado una fuerte reacción pública. La jueza, conocida por su presencia en redes sociales y por las controversias disciplinarias que enfrentó, también llevaba procesos sensibles contra estructuras del crimen organizado en la zona de frontera.

Organizaciones de derechos humanos y figuras políticas han pedido una investigación exhaustiva que descarte cualquier relación con amenazas o presiones derivadas de su trabajo judicial.