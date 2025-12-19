×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ligia Bonetti
Ligia Bonetti

Ligia Bonetti se une al trend viral de TikTok promocionando sus marcas

La empresaria busca conectar con la generación digital y hace viral un video con varios productos del Grupo SID en la red social

    Expandir imagen
    Ligia Bonetti se une al trend viral de TikTok promocionando sus marcas
    Ligia Bonetti convierte un trend de TikTok en una poderosa vitrina para productos del Grupo SID. (FUENTE EXTERNA)

    La empresaria Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID, vuelve a captar la atención en redes sociales tras liderar un trend viral en TikTok junto a su equipo.

    El trend utiliza la canción Dilemma, de Nelly y Kelly Rowland, y se apoya en videos dinámicos en los que Bonetti y varios de sus colaboradores integran de forma innovadora productos emblemáticos del conglomerado empresarial.

    Lejos de una promoción tradicional, los clips se alinean con el lenguaje propio de TikTok, apostando por la espontaneidad y el entretenimiento.

    Más

    • Entre los elementos más destacados aparece el bate del equipo de béisbol de los Leones del Escogido, franquicia deportiva propiedad del grupo empresarial.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.