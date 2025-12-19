Ligia Bonetti se une al trend viral de TikTok promocionando sus marcas

Ligia Bonetti convierte un trend de TikTok en una poderosa vitrina para productos del Grupo SID. ( FUENTE EXTERNA )

La empresaria Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID, vuelve a captar la atención en redes sociales tras liderar un trend viral en TikTok junto a su equipo.

El trend utiliza la canción Dilemma, de Nelly y Kelly Rowland, y se apoya en videos dinámicos en los que Bonetti y varios de sus colaboradores integran de forma innovadora productos emblemáticos del conglomerado empresarial.

Lejos de una promoción tradicional, los clips se alinean con el lenguaje propio de TikTok, apostando por la espontaneidad y el entretenimiento.

Entre los elementos más destacados aparece el bate del equipo de béisbol de los Leones del Escogido, franquicia deportiva propiedad del grupo empresarial.