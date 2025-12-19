Influencer Aline Cristina Dalmolin muere a los 41 tras brutal accidente

Aline Cristina Dalmolin sufrió múltiples paros cardíacos durante el traslado al hospital y fue declarada muerta en el camino. ( FUENTE EXTERNA )

La influencer y empresaria brasileña Aline Cristina Dalmolin falleció a los 41 años tras un brutal accidente automovilístico en Balneário Camboriú, ciudad costera de Brasil.

El suceso ocurrió la madrugada del lunes 15 de diciembre, cuando Dalmolin vi ajaba como pasajera en un Porsche ; el vehículo chocó violentamente contra un poste de electricidad a gran velocidad , causando lesiones catastróficas, incluida la amputación de uno de sus brazos y graves traumatismos craneales.

Tras el impacto, la Policía Militar de Santa Catarina informó que la víctima sufrió múltiples paros cardíacos durante el traslado al hospital y fue declarada muerta en el camino.

El conductor del vehículo, un hombre de 57 años cuya relación con Dalmolin aún se desconoce, aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y abandonó la escena a pie.

La policía lo localizó más tarde escondido en un área de manglar cercana, donde presentaba claros signos de intoxicación. El conductor fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio imprudencial bajo los efectos del alcohol.

Empresaria e influencer

Aline Cristina Dalmolin era una reconocida influencer de negocios y coach de vida, con más de 6 mil seguidores en Instagram, donde compartía consejos de liderazgo y desarrollo profesional.

Dirigía la empresa deportiva CELD Esportes y contaba con más de 20 años de experiencia en la industria, inspirando a miles de personas con su trabajo. Tras su muerte, CELD Esportes anunció un cierre de tres días en señal de duelo y respeto, destacando su dedicación y el impacto irreemplazable que dejó en el equipo y la comunidad.

El velorio de la influencer se realizará este miércoles 17 de diciembre, según su cuenta oficial de Instagram, y se espera que colegas, seguidores y amigos se unan para rendir homenaje a su legado.

La noticia ha generado amplia repercusión en medios locales e internacionales, resaltando la trágica combinación de velocidad, alcohol y fuga del conductor que terminó con la vida de Dalmolin.