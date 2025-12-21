La hermana de George Clooney, Adelia "Ada" Zeidler, fallece a los 65 años

George Clooney ha despedido a su hermana mayor, Ada Zeidler, con unas palabras llenas de amor tras su muerte a los 65 años. ( SHUTTERSTOCK )

La familia Clooney atraviesa actualmente un momento de profundo dolor. Adelia "Ada" Zeidler, hermana mayor de George Clooney, ha fallecido a los 65 años tras una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la revista People, medio con el que el actor compartió un mensaje íntimo y conmovedor.

"Mi hermana, Ada, fue mi heroína", expresó Clooney a esta publicación. "Enfrentó el cáncer con una valentía y un sentido del humor admirables. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la vamos a extrañar muchísimo".

Ada murió en paz, rodeada de sus seres queridos, el pasado viernes 19 de diciembre, en el hospital St. Elizabeth Healthcare de Edgewood, Kentucky, según detalla su obituario.

Una vida dedicada al arte, la educación y la comunidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/b0ad4d1623a484a55688fec983a6907f-8227eb0b.jpg Ada junto a sus padres y un joven George Clooney. (FUENTE EXTERNA)

Nacida el 2 de mayo de 1960 en Los Ángeles, Ada era hija del periodista Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren, y llevaba su nombre en honor a su bisabuela.

Desde joven destacó por su talento artístico y su amor por el conocimiento. De hecho, sus logros académicos en la preparatoria le valieron una distinción como Becaria al Mérito Nacional.

Con el paso de los años, ese amor por el arte la llevó a convertirse en maestra de primaria, compartiendo su creatividad con generaciones de alumnos en la Escuela Independiente de Augusta, Kentucky.

Además, fue una lectora apasionada, miembro de un club de lectura local, integrante del Gremio de Arte de Augusta y, en su comunidad, una figura muy querida: incluso llegó a ser gran mariscal del tradicional Desfile de Navidad Blanca del pueblo.

Más adelante, estudió en universidades de Louisville y del norte de Kentucky, donde también trabajó como contable.

En 1987 se casó con Norman Zeidler, capitán retirado del ejército, en una boda que prácticamente involucró a todo su pueblo natal. George participó leyendo las Escrituras y su tía, la inolvidable Rosemary Clooney, puso el toque musical con una canción romántica.

"Todo el pueblo se unió para esa boda", recordaría tiempo después su madre, Nina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/bzdngymimaal38c-2e977deb.jpeg Ada estuvo presente en la boda del actor junto a Amal, en Venecia de 2014. (FUENTE EXTERNA)

Aunque Ada siempre prefirió mantenerse lejos del foco mediático, estuvo presente en momentos clave de la vida familiar, como la boda de George con Amal Clooney en Venecia, en septiembre de 2014.

Ada había enviudado en 2004, cuando Norman falleció a causa de un ataque al corazón. Le sobreviven sus hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, su yerno Kenny, sus padres, su hermano George junto a Amal, y una extensa familia de tíos, tías y primos.

El funeral se celebrará el lunes 22 de diciembre. En lugar de flores, la familia sugiere realizar donaciones en su memoria a la Biblioteca Knoedler Memorial de Augusta, un gesto que refleja a la perfección el espíritu generoso y comunitario que marcó la vida de Ada.