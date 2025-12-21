Muere Adelia "Ada" Zeidler, hermana mayor de George Clooney

Adelia "Ada" Zeidler, la hermana de George Clooney, se destacó como artista y se desempeñó como maestra de arte. ( FUENTE EXTERNA )

Adelia "Ada" Zeidler, la hermana mayor del actor George Clooney, falleció a los 65 años tras una batalla contra el cáncer.

La triste noticia fue confirmada por el actor de "Batman & Robin" en declaraciones a la revista PEOPLE. "Mi hermana, Ada, era mi heroína. Enfrentó el cáncer con valentía y humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente", expresó Clooney, quien agregó que tanto él como su esposa, Amal Clooney, la extrañarán profundamente.

Según reza su obituario, Zeidler falleció de manera pacífica, rodeada de sus seres queridos, en el hospital St. Elizabeth Healthcare de Edgewood, en el estado de Kentucky.

Ada Zeidler nació el 2 de mayo de 1960 en Los Ángeles. Era hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren. Se destacó como artista y se desempeñó como maestra de arte en la escuela Augusta Independent, además de haber sido reconocida como National Merit Scholar durante su formación académica.

Realizó estudios universitarios en Louisville y Northern Kentucky, trabajó como contadora y participó activamente en actividades culturales, entre ellas un club de lectura local y el Augusta Art Guild.

En 1987 contrajo matrimonio con Norman Zeidler, capitán retirado del ejército, quien falleció en 2004 a causa de un ataque al corazón. Aunque llevaba una vida privada, Ada asistió a la boda de su hermano George Clooney con Amal Clooney, celebrada en Venecia en septiembre de 2014. El funeral se celebrará el lunes 22 de diciembre.