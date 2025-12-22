Enrique Iglesias y Anna Kournikova le dan la bienvenida a su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron el nacimiento de su cuarto bebé. Con el título "Mi sol", se muestra a la criatura durmiendo en la cuna de un hospital envuelto en una manta con un oso de peluche al lado.

El retoño es un varón, asegura la revista Hola! y nació el pasado 17 de diciembre.

Los famosos padres se encuentran emocionados por la noticia. E l cantante y compositor se convierte en padre por cuarta vez a los 50 años, mientras la extenista y modelo rusa ha cumplido 44.

Enrique y Anna ya son padres de los mellizos Lucy y Nicholas , de siete años, y Mary , de cinco, a quien cariñosamente llaman también Masha, por la traducción de su nombre al ruso, la tierra natal de su mamá.

De acuerdo con la revista, la madre del intérprete de "Héroe", Isabel Presyler, está entusiasmada porque próximamente tendrá diez nietos y ejercer de abuela es su mayor alegría.

Cuando se conoció el embarazo de Kournikova compartió su alegría, al igual que su hija Tamara Falcó: "Fue una sorpresa, sobre todo, porque ya tenían chico, chica y chica. Y mi hermano me decía: "No sabes la guerra que dan los niños. Tienes que estar superalerta", nos contaba la marquesa de Griñón, que no podía ocultar su alegría. "Siendo una pareja que lleva unida toda la vida, me ha encantado que tengan otro hijo a estas alturas", reveló con emoción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/anna-kournikova-11ed2501.jpg Anna Kournikova con sus tres hijos mayores. (FUENTE EXTERNA)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova llevan 24 años juntos, después de que surgiera el flechazo entre ellos en 2001, en el rodaje del videoclip de "Escape", uno de los grandes éxitos del artista y donde se besan apasionadamente.

A lo largo de los años han mantenido una relación discreta, de pocas apariciones públicas como pareja y nula con los hijos. La familia reside en Indian Creek, una de las islas más lujosas y exclusivas de Miami, Estados Unidos.