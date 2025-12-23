Los actores coreanos Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casan tras 10 años de relación

Los actores coreanos Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron el pasado 20 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

Después de una década de relación, los actores coreanos Kim Woo-bin y Shin Min-ah se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia privada que tocó los corazones de sus fans y colegas.

El evento, celebrado en el elegante Dynasty Hall del hotel The Shilla Seoul el pasado 20 de diciembre, fue una ocasión que, aunque íntima, no pasó desapercibida para el mundo del espectáculo.

La ceremonia comenzó alrededor de las 7 de la noche, una hora después de lo previsto, debido a la rigurosidad con la que la pareja quería mantener la privacidad del evento.

Solo los familiares más cercanos, amigos y figuras destacadas del entretenimiento fueron invitados a celebrar este nuevo capítulo de la vida de los actores. La seguridad fue estricta, siguiendo la tradición reservada que siempre ha caracterizado su relación, lejos del bullicio mediático.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presencia del actor Lee Kwang-soo, mejor amigo de Kim Woo-bin desde hace años, quien asumió el rol de anfitrión. Fue visto con varias notas y tarjetas en mano, preparándose para conducir este día tan importante para su querido amigo.

A pesar del carácter privado del evento, la lista de invitados incluía una serie de celebridades reconocidas, como el cantante V de BTS, los actores Nam Joo-hyuk, Kim Tae-ri, Uhm Jung-hwa, Ahn Bo-hyun y Gong Hyo-jin, entre otros.

La ocasión también contó con la presencia de personalidades influyentes como la guionista Kim Eun-sook, conocida por sus éxitos como The Heirs y Goblin, y el productor Na Young-seok.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la sorpresiva aparición de D.O., integrante de EXO y actor, quien hizo un esfuerzo especial para asistir a la boda, a pesar de su apretada agenda, dejando ver la cercanía que siente por Kim Woo-bin.

La ceremonia fue oficiada por el venerable Pomnyun Sunim, una figura budista ampliamente respetada, especialmente cercana a Kim Woo-bin.

El monje fue una figura fundamental durante el tratamiento contra el cáncer nasofaríngeo que el actor padeció en 2017, y su presencia en el día de su boda fue un reflejo de la profunda relación que ambos mantienen.

Durante esa etapa tan difícil, Pomnyun Sunim brindó apoyo espiritual y charlas privadas a Kim Woo-bin, convirtiéndose en una figura clave en su recuperación.

Detalles únicos y personalizados

El carácter íntimo y personal del evento también se reflejó en los pequeños pero significativos detalles. Las invitaciones de boda fueron especialmente emotivas, con una ilustración hecha a mano por la misma Shin Min-ah, que mostraba al novio con corbatín y a la novia con su vestido y corona.

Además, la nota que acompañaba la ilustración revelaba que el lettering también fue realizado por Kim Woo-bin, añadiendo un toque aún más personal al diseño.

El menú, al igual que las invitaciones, estaba decorado con dibujos realizados por los propios novios, quienes también se encargaron de seleccionar los obsequios para los invitados. Entre los souvenirs se destacaban bolsas de marcas de lujo como Lancôme, cuidadosamente elegidas para esta ocasión tan especial.

Una boda con causa

Fieles a su compromiso con causas sociales, Kim Woo-bin y Shin Min-ah realizaron una significativa donación conjunta de 300 millones de wones (aproximadamente 200 mil dólares) antes de su boda.

El dinero fue destinado a organizaciones de beneficencia, incluyendo la Hallym Burn Foundation, el Asan Medical Center y la organización Good Friends, que apoya a personas en situación de vulnerabilidad.

Esta donación refleja la generosidad de la pareja, especialmente en el caso de Kim Woo-bin, quien ha realizado donaciones anónimas desde 2014 a jóvenes de bajos recursos y niños con cáncer.

Shin Min-ah, por su parte, ha estado apoyando causas sociales desde 2009, especialmente en relación con pacientes con quemaduras graves, lo que refuerza el compromiso humanitario de la pareja.

Un amor que creció en la adversidad

La relación entre Kim Woo-bin y Shin Min-ah comenzó en 2015 durante una campaña publicitaria para la marca Giordano.

En julio de ese mismo año, el portal Dispatch reveló su relación, que fue confirmada rápidamente por sus agencias. Sin embargo, la pareja siempre ha mantenido un perfil bajo, eligiendo mantener su vida privada fuera del ojo público.

Lo que hizo que su historia de amor fuera aún más especial fue la adversidad que ambos tuvieron que enfrentar. En 2017, Kim Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, y fue en ese periodo cuando Shin Min-ah se mantuvo a su lado de manera incondicional, apoyándolo durante su tratamiento.

La actriz de Hometown Cha Cha Cha demostró una fortaleza admirable, acompañando a su pareja en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Afortunadamente, Kim Woo-bin se recuperó y regresó poco a poco a la vida pública, participando en proyectos como Nuestro horizonte azul, un kdrama disponible en Netflix en 2022.

La pareja sigue siendo una de las más queridas y admiradas en la industria, no solo por su talento, sino también por su fortaleza y la belleza de su amor.