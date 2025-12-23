Actor de popular serie juvenil vive en las calles de California

El exactor Tylor Chase durante su participación en "Ned´s Declassified School Survival Guide" (derecha) y en la actualidad, viviendo en situación de calle en Riverside, California (izq.). ( FUENTE EXTERNA )

La situación de calle del exactor Tylor Chase, recordado por su participación en la serie juvenil Ned's Declassified School Survival Guide, genera preocupación tras la difusión de un video que lo muestra viviendo en las calles de Riverside, California.

Las autoridades locales informan que no está determinado desde cuándo Chase, de 36 años, se encuentra sin vivienda. El portavoz del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, señala que agentes mantienen contacto regular con él y que, durante esos encuentros, se muestra cooperativo.

Según la institución, el equipo de participación comunitaria lo contacta al menos una vez por semana y le ofrece de forma reiterada servicios de refugio temporal, atención de salud mental y tratamiento por consumo de sustancias.

Rechaza ayuda

La policía ha indicado que Chase ha rechazado todas las opciones de asistencia disponibles hasta el momento y aclara que no es buscado por ningún delito. También precisa que los agentes no han establecido contacto con familiares en su nombre mientras continúa en situación de calle.

El caso adquiere mayor visibilidad luego de que se viralizara un video grabado en septiembre, en el que una transeúnte lo reconoce por su trabajo en Nickelodeon. Las imágenes generan reacciones entre seguidores de la serie y excompañeros de elenco.

Entre ellos, Devon Werkheiser, protagonista del programa, expresa públicamente su inquietud por el estado actual de su antiguo compañero, al igual que Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, quienes reconocen que la situación les resulta impactante.

De forma paralela, el actor Shaun Weiss, conocido por su participación en The Mighty Ducks, ofrece públicamente ayuda y pone a disposición un espacio en un centro de recuperación en San Clemente.