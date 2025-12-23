Guillermo Dávila confiesa que lleva ocho años sin comunicarse con su hija Marielena

Guillermo Dávila no se habla con Marielena Dávila, la hija que tuvo con la exreina de belleza Chiquinquirá Delgado. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y cantante venezolano Guillermo Dávila reveló que desde hace ocho años no mantiene comunicación con Marielena Dávila, la hija fruto de su matrimonio con su exesposa, la presentadora y exreina de belleza Chiquinquirá Delgado.

Durante una entrevista en el programa de televisión peruano El valor de la verdad, el reconocido artista de 70 años explicó que su hija dejó de responderle los mensajes luego de que se hiciera pública la existencia de un hijo suyo en Perú, a quien inicialmente no reconoció.

Dávila confesó que solo mantiene contacto con tres de sus hijos cuando fue abordado sobre el tema por el comunicador. "Con tres, porque la última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años", expresó.

El intérprete de "Cuando se acaba el amor" y "Barco a la Deriva", señaló que esperaba una reacción distinta por parte de Marielena, tomando en cuenta que se trata de una figura pública. "Ella también es una muchacha pública, es actriz, canta, toca... quizá sea más vulnerable a las cosas que más le llegan", comentó.

Tras la difusión de estas declaraciones, usuarios en redes sociales reportaron que Marielena Dávila desactivó o dejó de mostrar actividad en su cuenta de Instagram.

Chiquinquirá Delgado responde

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/marienela-davila-y-chiquinquira-delgadojpg-694abb4737a37rd525-452-eefa8042.jpeg Marielena Dávila y Chiquinquirá Delgado. (FUENTE EXTERNA)

A horas de que las palabras de Guillermo Dávila cobraran relevancia, su exesposa Chiquinquirá Delgado respondió en un post de Instagram de People en Español.

"Cuando un hombre decide ser un padre ausente y sin responsabilidades, no una, sino múltiples veces, está sembrando distancia", escribió.

"El instinto de un padre o una madre es proteger a sus hijos, no exponerlos ni inventar falsas historias para su beneficio", agregó.

La modelo alegó que hay "muchos padres abusivos escondidos detrás de una fachada de víctimas en redes sociales". "Triste por los hijos de personajes como estos, que tienen que ver y leer tantas injusticias", concluyó sin mencionar a Guillermo.

Sobre su hijo Vasco

En el referido programa peruano no podía faltar la pregunta sobre su hijo Vasco Madueño, un joven que hoy tiene 23 años.

Dávila habló de uno de los episodios más polémicos y dolorosos de su vida. "¿Guillermo, dijiste que Vasco fue un accidente? Sí. La respuesta es... Verdad". Con esa afirmación, el programa reavivó una frase que generó controversia desde el momento en que fue pronunciada por primera vez. El propio Guillermo Dávila intentó contextualizarla.

"Yo dije: ´Mira, la razón es muy sencilla´. Tal vez, hubo un accidente en algún método anticonceptivo. Y bueno, eso fue lo que dije: ´Pudo haber un accidente a ese nivel´".

Continuó: "Cuando a mí me sorprenden en la calle: ´Oye, ¿por qué dijiste eso?´ Y así viví durante mucho tiempo con una angustia, tratando de cambiar esa vuelta que le dieron a mi intención en mi respuesta".

Afortunadamente, la relación entre padre e hijo ha experimentado cambios significativos recientemente, marcados por una reconciliación pública tras años de distanciamiento y la reciente pérdida de la madre de Vasco.

El 19 de diciembre de 2025, Vasco confirmó la muerte de su madre, Jessica Madueño, tras una larga batalla contra el cáncer de cuello uterino. Guillermo Dávila se hizo presente para apoyar a su hijo en este difícil momento.

En 2021, tras una prueba de ADN positiva, el cantante venezolano reconoció formalmente a Vasco como su hijo.

Vasco, de 23 años, también es músico y ha buscado forjar su propio camino artístico, aunque puso su carrera en pausa temporalmente en 2024 para cuidar a su madre.

Por su parte, Dávila es un veterano artista que formó parte de la banda sonora de varias generaciones con temas como "Me Retaste a Quererte", "Yo Necesito Más de Ti", "Sin Pensarlo dos Veces", hits que también popularizó por su impacto de galán de telenovelas.

En los melodramas venezolanos actuó en "Cara sucia", "Ligia Elena" y "Contra viento y marea".