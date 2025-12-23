La tenista Venus Williams contrae matrimonio con el actor Andrea Preti

Fotografía de Venus Williams y Andrea Preti, exclusiva para la revista Vogue. ( FUENTE EXTERNA )

La tenista estadounidense Venus Williams y el actor y productor italiano Andrea Preti celebraron su amor con una boda muy especial que se llevó a cabo en dos etapas.

La pareja, que comenzó su relación en 2024, compartió los detalles de su historia y las celebraciones en una entrevista exclusiva con Vogue.

Un matrimonio internacional

La ceremonia de bodas de Venus y Andrea se desarrolló en dos escenarios distintos, pero igualmente románticos.

La primera parte del matrimonio tuvo lugar en septiembre, en la pintoresca isla de Ischia, Italia, donde celebraron una ceremonia simbólica, rodeados por el hermoso paisaje italiano. La segunda etapa se llevó a cabo en Palm Beach, Florida, donde la pareja formalizó su enlace ante familiares y amigos cercanos.

La boda en Florida se vivió como una experiencia única, mucho más que un evento único. Durante varios días, Venus y Andrea decidieron compartir tiempo de calidad con sus seres queridos, en lugar de organizar una sola celebración multitudinaria.

Las festividades incluyeron cenas privadas, encuentros en casa, actividades deportivas y reuniones informales, lo que permitió que la pareja y sus invitados vivieran un ambiente relajado y cercano.

Entre los asistentes, no podía faltar la hermana de Venus, Serena Williams, quien acompañó a la campeona de tenis a lo largo de toda la celebración, brindándole su apoyo y cariño en cada momento especial.

También estuvieron presentes los familiares cercanos de ambos, incluidos parientes de Andrea Preti que viajaron desde Italia para formar parte de este día tan significativo.

Aunque no se difundió una lista extensa de celebridades, el enfoque estuvo en lo personal y lo íntimo, priorizando la cercanía y la conexión con los más allegados.

Una decoración simple y elegante

La decoración de la boda siguió una línea clara y sencilla, con flores en tonos suaves que resaltaban la belleza natural del entorno costero. Las referencias al paisaje marino fueron sutiles pero elegantes, creando una atmósfera tranquila y romántica.

Venus Williams, conocida por su estilo impecable, deslumbró con varios vestidos durante las celebraciones, mientras que Andrea Preti optó por un look clásico y sofisticado, acorde con la elegancia de la ocasión.

Un momento particularmente emotivo fue cuando ambos leyeron sus votos matrimoniales. Alternando entre inglés e italiano, Venus y Andrea compartieron palabras llenas de amor y promesas, demostrando el profundo vínculo que han cultivado en tan poco tiempo. La ceremonia fue privada y reservada, lo que le dio un toque aún más personal y cercano.

La relación entre Venus y Andrea avanzó rápidamente desde su primer encuentro en Milán en 2024. Ambos compartieron cómo sus caminos se cruzaron de manera inesperada, pero rápidamente se dieron cuenta de la conexión especial que tenían.

Mientras Venus ha sido conocida por su exitosa carrera en el tenis, sus incursiones en los negocios y el diseño, Andrea Preti ha destacado como actor, productor y empresario gastronómico en Italia. La combinación de sus carreras y personalidades parece haber creado una base sólida para su relación.

