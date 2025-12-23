Fallece el youtuber y creador de contenido Adam the Woo

El youtuber Adam the Woo fue hallado muerto en su residencia en las afueras de Orlando, luego de que autoridades acudieran al lugar tras una verificación de bienestar. ( FUENTE EXTERNA )

De acuerdo con una portavoz de la Osceola County Sheriff's Office, agentes acudieron el lunes alrededor de las 12:24 del mediodía a la residencia del creador de contenido Adam the Woo, ubicada en las afueras de Orlando, tras recibir una solicitud de verificación de bienestar.

La vivienda se encontraba asegurada, pero los oficiales no lograron establecer contacto con el hombre que residía en el lugar.

Más tarde, cerca de las 2:53 de la tarde, los agentes regresaron al domicilio luego de recibir un reporte de muerte no atendida.

Según informaron las autoridades, un amigo del youtuber se preocupó al no tener noticias suyas, consiguió una escalera y miró por una ventana del tercer piso, donde lo vio acostado sobre una cama sin moverse.

Investigan la causa de muerte

Los agentes ingresaron a la vivienda junto a personal de emergencias médicas y confirmaron el fallecimiento en el interior del inmueble. Adam the Woo fue declarado muerto en el lugar. La oficina del médico forense indicó que realizaría una autopsia para determinar la causa del deceso.

Las autoridades señalaron que la persona que lo encontró lo había visto con vida el día anterior y que el padre del youtuber, quien residía en la zona, fue notificado oficialmente.

Adam the Woo alcanzó notoriedad a través de su canal de YouTube, en el que durante años documentó viajes, parques temáticos, atracciones de carretera y lugares vinculados a la cultura popular, logrando una amplia base de seguidores. Hasta el momento, no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.