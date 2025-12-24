Bradley Cooper le pide matrimonio a la supermodelo Gigi Hadid

Bradley Cooper y Gigi Hadid comenzaron a salir en el 2023 y estarían planeando dar el "sí, quiero" el próximo año 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El actor de Hollywood Bradley Cooper le pidió matrimonio a la supermodelo Gigi Hadid. La noticia fue revelada por el periódico británico Daily Mail.

De acuerdo con las informaciones, el galán de las cintas "The Hangover" y "American Hustle", lo hizo de una manera tradicional: pidiendo la aprobación de la madre de la modelo, Yolanda Hadid.

Tanto Bradley, de 50 años, como Gigi, de 30, tienen hijos de relaciones anteriores. Cooper tiene una hija de su anterior matrimonio con la modelo Irina Shayk, Lea De Seine, de 8 años. Gigi por su parte comparte a su hija Khai, de 4 años, con su ex Zayn Malik, exvocalista de One Direction.

"Quería que ella supiera lo seria que es su relación y cómo planea formar una familia con ella en Nueva York", aseguró una fuente cercana a Daily Mail.

Al parecer, la pedida de mano no fue una sorpresa para la supermodelo, quien también habló previamente con sus padres antes de dar el paso. "Su madre está de acuerdo, así que no lo dudó mucho. Pero que Gigi le diga a su padre que quiere casarse con Bradley es un gran paso; es mucho más oficial", añadieron.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/bradley-cooper-y-gigi-hadid-besojpg-untitled-92a9c662.jpg El beso de Gigi y Bradley. (FOTO: HOLA!)

La pareja comenzó a salir en el 2023 y estarían planeando dar el "sí, quiero" el próximo año 2026.

La idea de combinar sus vidas también implica a sus hijas, quienes forman un componente esencial de esta nueva etapa.

A pesar de la fama de ambos, su relación se ha mantenido bastante privada. Se conocieron en el 2023 en una fiesta infantil y han sido pocas las veces que han sido vistos en actividades públicas.

En abril de este año, durante su aparición en la portada de Vogue U.S.A., Gigi compartió algunos detalles mínimos sobre su romance, describiéndolo como "muy romántico y feliz", sin entrar en mayores detalles.

Gigi destacó cómo su relación con Cooper le ha permitido reconectar con experiencias cotidianas, como ir al teatro, y subrayó la importancia de encontrar a alguien que comparta valores y objetivos similares: "Llegar al punto de saber lo que quieres y mereces en una relación es esencial. Luego es encontrar a alguien que esté en un momento de su vida donde sepa lo que quiere y pueda unirse contigo para formar la mejor pareja posible", confesó.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de la propuesta, los fans han generado la expectativa en las redes sociales.