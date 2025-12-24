¿Zendaya está embarazada? Imágenes animan la especulación

El actor Tom Holland (centro) y la actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman (derecha), en un encuentro con familiares.

En las últimas horas han vuelto a circular en redes sociales rumores de que la actriz Zendaya podría estar embarazada.

Las especulaciones se activaron a partir de la difusión de fotografías recientes en las que aparece junto a su pareja, el actor Tom Holland, durante paseos informales y encuentros familiares, en las que viste ropa amplia y mantiene una actitud que algunos usuarios interpretan como "protectora" del vientre.

Las imágenes no provienen de ningún anuncio oficial ni de una sesión pública planificada, sino de tomas casuales captadas por paparazzi o compartidas por terceros, lo que ha dado pie a interpretaciones y comentarios en plataformas como X e Instagram.

La actriz Zendaya y el actor Tom Holland durante un paseo.

Sin embargo, ni Zendaya, ni Tom Holland, ni sus representantes han confirmado ninguna información relacionada con un posible embarazo.

Antecedentes de rumores similares

No es la primera vez que surgen este tipo de rumores alrededor de la pareja. En ocasiones anteriores, fotografías en rodajes o apariciones públicas con vestuario holgado han generado teorías similares que luego no se han sustentado en hechos verificables.

Hasta el momento, no existe ninguna declaración pública, comunicado oficial ni confirmación por parte de fuentes cercanas que respalde la versión de que Zendaya esté esperando un hijo. Por ahora, se trata únicamente de especulación en redes sociales sin base confirmada.