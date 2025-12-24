La Navidad 2025 desde las fotografías de los famosos

Las fotos en pijama de los famosos en Navidad fueron las más comunes, como Kim Kardashian y su familia, así como en estudios fotográficos. ( FUENTE EXTERNA )

El año 2025 se está despidiendo y qué mejor momento que las fechas del 24 de diciembre, día de Nochebuena y 25 de diciembre, Navidad, para agradecer y disfrutar junto a los seres queridos.

Así lo han hecho saber las figuras dominicanas y las celebridades a nivel internacional con distintas fotografías, desde improvisadas, o con sesiones navideñas, donde han manifestado sus buenos deseos para este nuevo año 2026 y han celebrado la Navidad en diferentes lugares, estilos y perspectivas.

Figuras como el cantante urbano Mozart la Para, Dalisa Alegría, Jhoel López, Liza Blanco, entre otros, fueron de los primeros en celebrar con sus seguidores esta fecha especial.

A nivel internacional recibieron muchas reacciones por sus fotografías la socialité Kim Kardashian junto a sus cuatro hijos, y Justin Bieber con una tierna imagen donde se ve su bebé de espaldas con un gorro de Santa Claus y un suéter rojo.

Comenzando con República Dominicana, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, fue uno de los primeros en exponer su mensaje navideño con una fotografía familiar junto a su esposa Johanna Peña y sus tres hijas.

"Que el espíritu de la Navidad reine en los corazones de todo el pueblo dominicano, y que los valores que han forjado a nuestra nación sean más fuertes cada día. En armonía y con moderación celebremos el nacimiento del niño Jesús", escribió Salcedo.

Esta fecha fue especial para la cantante Martha Heredia, quien dio a luz a su primer hijo junto al también artista Gerardo Lares, y escribió unas hermosas palabras presentando a su retoño por primera vez.

"Hola tíos y tías. Gracias por orar tanto por mí. Soy Gerardito. Mi papi y mi mami están muy agradecidos de Dios y de todos ustedes por acompañarnos en nuestros procesos", escribió la artista, destacando que su bebé, próximo a cumplir tres meses, se encuentra feliz y saludable.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/8291abf5-07c7-4303-af67-ad2f2c80a331-8ccbb3a3.jpg Gerardito, el primogénito de Martha Heredia.

La exponente urbana La Materialista también enterneció a sus seguidores en nombre de su hija Emery. En la publicación, la bebé aparece participando junto a sus padres en la preparación de cajitas con juguetes y pañales destinadas a niños hospitalizados.

El comunicador Jhoel López hizo lo propio en la foto familiar con su esposa, la comunicadora Liza Blanco, y la hija de ambos, Lenash.

Las fotos en pijama fueron las más comunes, así como en estudios fotográficos.

A continuación, el derroche de fotografías navideñas

Kim Kardashian

Justin Bieber

Khloe Kardashian y Kris Jenner

Paris Hilton y Nicky Hilton

Selena Gómez

Mozart la Para

Bulin 47

La Perversa