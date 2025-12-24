×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Navidad
Navidad

La Navidad 2025 desde las fotografías de los famosos

Las celebridades han manifestado sus buenos deseos para este nuevo año 2026 y han celebrado la Navidad en diferentes lugares

  • Daniela Pujols - Twitter
Expandir imagen
La Navidad 2025 desde las fotografías de los famosos
Las fotos en pijama de los famosos en Navidad fueron las más comunes, como Kim Kardashian y su familia, así como en estudios fotográficos. (FUENTE EXTERNA)

El año 2025 se está despidiendo y qué mejor momento que las fechas del 24 de diciembre, día de Nochebuena y 25 de diciembre, Navidad, para agradecer y disfrutar junto a los seres queridos.

Así lo han hecho saber las figuras dominicanas y las celebridades a nivel internacional con distintas fotografías, desde improvisadas, o con sesiones navideñas, donde han manifestado sus buenos deseos para este nuevo año 2026 y han celebrado la Navidad en diferentes lugares, estilos y perspectivas.

Figuras como el cantante urbano Mozart la Para, Dalisa Alegría, Jhoel López, Liza Blanco, entre otros, fueron de los primeros en celebrar con sus seguidores esta fecha especial.

A nivel internacional recibieron muchas reacciones por sus fotografías la socialité Kim Kardashian junto a sus cuatro hijos, y Justin Bieber con una tierna imagen donde se ve su bebé de espaldas con un gorro de Santa Claus y un suéter rojo.

Comenzando con República Dominicana, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, fue uno de los primeros en exponer su mensaje navideño con una fotografía familiar junto a su esposa Johanna Peña y sus tres hijas.

"Que el espíritu de la Navidad reine en los corazones de todo el pueblo dominicano, y que los valores que han forjado a nuestra nación sean más fuertes cada día. En armonía y con moderación celebremos el nacimiento del niño Jesús", escribió Salcedo.

Esta fecha fue especial para la cantante Martha Heredia, quien dio a luz a su primer hijo junto al también artista Gerardo Lares, y escribió unas hermosas palabras presentando a su retoño por primera vez. 

"Hola tíos y tías. Gracias por orar tanto por mí. Soy Gerardito. Mi papi y mi mami están muy agradecidos de Dios y de todos ustedes por acompañarnos en nuestros procesos", escribió la artista, destacando que su bebé, próximo a cumplir tres meses, se encuentra feliz y saludable.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
Gerardito, el primogénito de Martha Heredia.

La exponente urbana La Materialista también enterneció a sus seguidores en nombre de su hija Emery. En la publicación, la bebé aparece participando junto a sus padres en la preparación de cajitas con juguetes y pañales destinadas a niños hospitalizados.

El comunicador Jhoel López hizo lo propio en la foto familiar con su esposa, la comunicadora Liza Blanco, y la hija de ambos, Lenash.

Las fotos en pijama fueron las más comunes, así como en estudios fotográficos.

RELACIONADAS

A continuación, el derroche de fotografías navideñas

Kim Kardashian

Justin Bieber

Khloe Kardashian y Kris Jenner

Paris Hilton y Nicky Hilton

Selena Gómez

Mozart la Para

Bulin 47

La Perversa

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.