Muere fotorreportera e influencer luego de caer de un séptimo piso

Malina Maria Guler, fotoperiodista rumana de 27 años, dedicada a documentar el fútbol desde el borde del campo; su muerte en Oradea es investigada mientras colegas y seguidores recuerdan su trabajo y legado visual. ( FUENTE EXTERNA )

La historia de Malina Maria Guler se apagó un sábado por la mañana en Oradea, una ciudad rumana de poco más de 200 mil habitantes, cerca de la frontera con Hungría. Tenía 27 años. Fue encontrada sin vida tras caer desde el séptimo piso del edificio donde residía.

La Policía informó que, por el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen, aunque la investigación sigue abierta y una autopsia debe establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Guler no era una figura pública tradicional. Era, más bien, una presencia constante detrás de cámara. Fotoperiodista, formada en periodismo, se había hecho un espacio propio en el mundo del fútbol rumano documentando partidos, entrenamientos y celebraciones desde el borde del campo. Durante la temporada 2023-2024 trabajó con el FC Bihor Oradea, en un año clave para el club, que logró el ascenso a la Segunda División. Muchas de las imágenes que quedaron como recuerdo de esa campaña fueron suyas.

En redes sociales tenía más de 30 mil seguidores. No buscaba la pose ni el espectáculo: se mostraba trabajando, cargando su cámara, esperando la jugada. En su perfil dejaba una frase fija: "Tu zona de confort te matará".

Días antes de su muerte había publicado un video en un concierto con un mensaje que hoy muchos leen con inquietud: "Dame tiempo, Dios, al menos una temporada...".

El FC Bihor confirmó su fallecimiento con un mensaje breve y sobrio. Compañeros fotógrafos, periodistas deportivos y seguidores inundaron sus últimas publicaciones con mensajes de despedida. Una cantante rumana que había compartido con ella días antes escribió que estaba en "shock" y que no podía creer que alguien con quien había hablado y se había abrazado tan recientemente ya no estuviera.

Guler era originaria de Dragane?ti, una pequeña comuna rumana, pero vivía en Oradea. Trabajaba también en un call center de una empresa de telecomunicaciones, mientras invertía su propio dinero en equipo fotográfico que cuidaba como su principal herramienta de trabajo. Tras alejarse del FC Bihor, comenzó a fotografiar partidos de clubes de Primera División como UTA y Rapid Bucarest, con el que incluso posó en redes usando su camiseta, lo que generó comentarios sobre una posible cercanía personal más allá de lo profesional.

Preguntas sin respuestas

Algunos colegas señalaron, de forma informal, que en los meses previos había adelgazado visiblemente y que había mencionado haber superado una enfermedad grave, aunque nunca habló públicamente de ello ni existen datos médicos confirmados.

Su muerte deja una estela de preguntas que todavía no tienen respuesta. No solo sobre las circunstancias de la caída.