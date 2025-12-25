Karol G celebra la Navidad con un sexy "look" de "Mamá Noel" en la playa

Karol G disfruta del mar en la playa luciendo un gorro con detalles alegóricos a Mamá Noel, combinando espíritu navideño con su estilo tropical. ( INSTAGRAM / @KAROLG )

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes y un video desde la playa, luciendo un original y sexy atuendo de "Mamá Noel" mientras posa junto a un árbol de Navidad plantado sobre la arena.

La publicación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, refleja el espíritu festivo de la artista y su característico estilo tropical, acorde con su más reciente álbum "Tropicoqueta", lanzado en junio de 2025.

En las imágenes, Karol G aparece risueña, disfrutando del sol y del mar. También se le ve en el agua, sobre un flotador inflable, mientras mantiene la temática navideña con detalles como accesorios típicos de la temporada.

En el mensaje que acompaña la publicación, la intérprete expresó con humor y cariño: "Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa. Los amo mucho pues... Feliz Navidad".

Aunque no lo especifica, se infiere que la sesión fotográfica se realizó en Hawái, debido a la melodía y ambiente que comparte en la publicación.

A mediados de diciembre, Karol G ya había mostrado su disfrute del archipiélago del Pacífico, publicando imágenes de su cambio de look, en el que cortó su cabello hasta los hombros, y revelando que pasó unos días en soledad antes de culminar su estancia junto a seres queridos.

La publicación combina la alegría de la Navidad con la personalidad tropical y festiva de Karol G, consolidando su imagen de artista versátil que sabe fusionar su música con experiencias visuales atractivas para sus fans.

Más

Esta divertida y colorida celebración navideña recuerda a sus seguidores que, incluso en épocas de festividad, la artista mantiene su esencia "Tropicoqueta" y cercana a su público.