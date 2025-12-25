Omar Fernández se compromete en Nochebuena con su novia Alexia Rubio

Al centro, Omar Fernández y Alexia Rubio, durante la cena de Nochebuena. ( FUENTE EXTERNA )

Omar Fernández ya es hombre comprometido. El senador de la Fuerza del Pueblo (FP) aprovechó la Nochebuena para pedirle la mano a su novia, Alexia Rubio.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde personas cercanas a la pareja compartieron imágenes del momento especial.

La propuesta, realizada en una fecha cargada de simbolismo familiar y celebración, marca un nuevo capítulo en la vida de Fernández, quien ha sabido mantener con discreción su relación sentimental.

Fue en el pasado mes de marzo cuando la pareja hizo su primera aparición pública, confirmando así un vínculo que hasta entonces se había mantenido alejado del ojo mediático.

Desde ese momento, ambos han optado por una presencia reservada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/omar-y-alexia-9b62736a.jpg

¿Quién es ella?

Alexia Rubio es graduada de Administración de Empresas, con doble concentración en Finanzas y Negocios Internacionales, egresada de la Florida International University.

La joven posee una trayectoria de más de cuatro años dentro del Banco de Reservas, donde ha ocupado distintas posiciones. Según su perfil de LinkedIn, actualmente es Gerente de Patrocinios en referida entidad bancaria.

Antes de asumir su cargo actual, Rubio se desempeñó como gerente de Medios en 2021. En esa función lideró la estrategia de comunicación del banco, supervisando la inversión en medios y coordinando acciones clave para fortalecer la imagen institucional.

