¿Quién es Alexia Rubio, la futura esposa de Omar Fernández?

Omar Fernández y Alexia Rubio posan sonrientes tras la propuesta de matrimonio, celebrando su compromiso en una noche especial junto a familiares y personas cercanas. ( FUENTE EXTERNA )

El senador de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, sorprendió al anunciar que ya está comprometido. El joven político aprovechó la Nochebuena para pedirle matrimonio a su novia, Alexia Rubio, en un momento íntimo y cargado de simbolismo familiar.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde personas cercanas a la pareja compartieron imágenes de la propuesta.

Fiel a su estilo discreto, Fernández ha mantenido su relación alejada del foco mediático, por lo que el anuncio despertó gran interés y curiosidad en la opinión pública, especialmente sobre la mujer que lo acompañará en esta nueva etapa de su vida.

Alexia Rubio es una profesional dominicana con una sólida trayectoria en el ámbito del marketing, la comunicación estratégica y la gestión de patrocinios. Actualmente se desempeña como Gerente de Patrocinios del Banco de Reservas (Banreservas), donde tiene a su cargo la supervisión de auditorías, la organización de eventos institucionales y la gestión de alianzas estratégicas.

Su perfil combina experiencia en el sector financiero con un marcado enfoque en la publicidad y el mercadeo, lo que la ha posicionado como una ejecutiva destacada en su área. Además del español, domina el inglés y el francés.

Omar Rubio y Alexa Rubio posan tras la propuesta de matrimonio. (FUENTE EXTERNA)

Experiencia profesional

De acuerdo con la información publicada en su perfil de LinkedIn, Rubio cuenta con más de cuatro años de experiencia en Banreservas, institución en la que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad. En 2021 se desempeñó como gerente de Medios, liderando la estrategia de comunicación del banco y supervisando la inversión publicitaria.

Entre 2019 y 2021 ocupó el puesto de gerente de Segmentos, rol en el que trabajó en la comunicación directa con los clientes y en la optimización de la página web de la entidad bancaria. Previamente, realizó pasantías en empresas como GB Group, LGD Branding + Marketing y Banco BDI, experiencias que fortalecieron sus habilidades en análisis de mercado, estrategia comercial y desarrollo de negocios.

Alexia Rubio es egresada de la Florida International University (FIU), donde obtuvo en 2017 una licenciatura en Administración de Empresas, con doble concentración en Finanzas y Negocios Internacionales. Posteriormente, completó una maestría en Marketing en la misma universidad.

Su formación se complementa con diversas certificaciones, entre ellas el Certificado en Fundamentos en Dirección Empresarial de Columbia Business School, acreditaciones de HubSpot Academy, Hootsuite Platform, así como certificaciones en Google AdWords y Google Analytics, lo que refleja su constante actualización profesional y dominio del marketing digital.

Con este compromiso, Omar Fernández inicia una nueva etapa personal junto a una profesional reconocida por su preparación, discreción y trayectoria, consolidando una relación que, hasta ahora, había permanecido mayormente fuera del ojo público.