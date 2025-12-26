×
Carolina Mejía
Carolina Mejía

¡Ya es abuela! Carolina Mejía anuncia el nacimiento de su nieta

La alcaldesa del Distrito Nacional compartió la buena nueva en sus redes sociales

    Expandir imagen
    ¡Ya es abuela! Carolina Mejía anuncia el nacimiento de su nieta
    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartió en sus redes sociales fotos de su visita a la cínica para conocer a su nieta. (FUENTE EXTERNA)

    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se convirtió en abuela tras el nacimiento de su primera nieta, Marina Isabel, hija de su primogénito, Juan Garrigó Mejía.

    A través de sus redes sociales, Carolina expresó su felicidad: "Gracias Papá Dios por Marina Isabel, por la alegría de tenerla en nuestros brazos; gracias por sus padres @jgarrigomejia e @isabellastaffeld y por tan especial bendición para nuestras familias. ¡Ya @jgarrigo y yo somos abuelos!", escribió.

    Un "pequeño gran" regalo de Navidad

    Junto al mensaje, compartió una serie de fotos y videos de su visita a la clínica.

    clic para editar placeholder">

    En las imágenes, se puede ver a un emocionado Juan Garrigó cargando a su hija, mientras Carolina Mejía, visiblemente emocionada hasta las lágrimas, observa detrás de un cristal junto a otros familiares y allegados a la familia.

    Al momento, la publicación cuenta con más de 15,000 ´Me Gusta´ y cientos de comentarios entre los que se encuentra el de la primera dama de la República, Raquel Arbaje.

    • "Qué bellos! Me emociono, felicidades querida familia. Una pequeña en plena Navidad", escribió Arbaje. 
    TEMAS -

