Condenan a dos años de prisión a copropietaria de Miss Universo por fraude financiero

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip fue declarada culpable de fraude relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa, JKN Global Group

    Condenan a dos años de prisión a copropietaria de Miss Universo por fraude financiero
    La empresaria Anne Jakapong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, ha sido imputada por un caso de fraude a su propia empresa. (Agencia EFE)

    La empresaria tailandesa y copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, fue condenada a dos años de prisión luego de que un tribunal penal de Bangkok la declarara culpable de fraude relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa, JKN Global Group.

    • De acuerdo con información citada por la revista People, el Tribunal de Kwaeng Sur de Bangkok dictó sentencia el viernes 26 de diciembre, al concluir que Jakrajutatip engañó a un inversionista al ocultar la situación financiera real de su compañía. Como resultado, el afectado adquirió bonos por un monto cercano a los 900 mil dólares, lo que le ocasionó pérdidas económicas.
    Según el fallo, la empresaria actuó de manera intencional. El tribunal determinó que "la acusada presentó información incompleta y falsa con el fin de obtener un beneficio financiero indebido", por lo que impuso la condena sin posibilidad de suspensión.

    Jakrajutatip no se presentó a la audiencia en la que se emitió la sentencia, por lo que las autoridades judiciales ordenaron su arresto. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que haya sido detenida, y medios locales señalan que podría haber salido del país, presuntamente con destino a México.

    Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip alcanzó notoriedad internacional en 2022, cuando JKN Global Group adquirió la Organización Miss Universo, convirtiéndola en la primera mujer transgénero en liderar el certamen de belleza a nivel mundial.

    La condena se produce en medio de las dificultades financieras que ha enfrentado su conglomerado empresarial en los últimos años.

