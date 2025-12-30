Condenan a dos años de prisión a copropietaria de Miss Universo por fraude financiero

La empresaria Anne Jakapong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, ha sido imputada por un caso de fraude a su propia empresa. (Agencia EFE)

La empresaria tailandesa y copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, fue condenada a dos años de prisión luego de que un tribunal penal de Bangkok la declarara culpable de fraude relacionado con la emisión de bonos corporativos de su empresa, JKN Global Group.

De acuerdo con información citada por la revista People, el Tribunal de Kwaeng Sur de Bangkok dictó sentencia el viernes 26 de diciembre, al concluir que Jakrajutatip engañó a un inversionista al ocultar la situación financiera real de su compañía. Como resultado, el afectado adquirió bonos por un monto cercano a los 900 mil dólares, lo que le ocasionó pérdidas económicas.

Según el fallo, la empresaria actuó de manera intencional. El tribunal determinó que "la acusada presentó información incompleta y falsa con el fin de obtener un beneficio financiero indebido", por lo que impuso la condena sin posibilidad de suspensión.

Jakrajutatip no se presentó a la audiencia en la que se emitió la sentencia, por lo que las autoridades judiciales ordenaron su arresto. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que haya sido detenida, y medios locales señalan que podría haber salido del país, presuntamente con destino a México.

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip alcanzó notoriedad internacional en 2022, cuando JKN Global Group adquirió la Organización Miss Universo, convirtiéndola en la primera mujer transgénero en liderar el certamen de belleza a nivel mundial.

La condena se produce en medio de las dificultades financieras que ha enfrentado su conglomerado empresarial en los últimos años.