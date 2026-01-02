República Dominicana continúa consolidándose como un destino predilecto para figuras del entretenimiento y la música internacional. Sus playas, campos de golf de clase mundial, su cultura y hospitalidad siguen seduciendo a celebridades que, más allá de una visita ocasional, terminan haciendo del país su segundo hogar.

Uno de ellos es el productor y DJ estadounidense DJ Khaled, quien ha regresado nuevamente al país para disfrutar de sus encantos, incluyendo de la bachata que en el video compartido se escucha decir que le gusta.

En esta ocasión, Khaled eligió el exclusivo campo de golf Teeth of the Dog (Diente de Perro), ubicado en el complejo turístico Casa de Campo, en La Romana.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista se dejó ver jugando golf, puro en mano, mientras elogiaba la belleza del país caribeño.

Un embajador de los encantos de nuestra nación

"Soy dominicano", aseguró con entusiasmo el productor discográfico y empresario de origen palestino, en un tono que ya resulta familiar para sus seguidores. Aunque admite que su dominio del español es limitado, Khaled aprovechó el momento para invitar a sus fanáticos a visitar destinos como:

Playa Grande

Casa de Campo

Punta Cana

Santiago

En el mismo audiovisual, el artista comentó de forma jocosa "Horita es Khaled casa", en referencia a su estadía en el lujoso resort del Este dominicano, mientras mostraba las virtudes del campo de golf diseñado por Pete Dye, reconocido por su ubicación frente al mar Caribe y considerado uno de los mejores del mundo.

Durante la jornada, DJ Khaled compartió el campo con el empresario Ciro Cascella, CEO y presidente de Fuente Cigar, y fue visto fumando un Arturo Fuente Opus X, uno de los cigarros más codiciados y apreciados a nivel mundial, elaborado 100 % con tabaco dominicano. El productor incluso recibió una caja del exclusivo cigarro.

Un destino que repite y recomienda

La relación de Khaled Mohammed Khaled con República Dominicana no es nueva. Desde hace varios años, el artista ha manifestado públicamente su cariño por el país, llegando incluso a ser declarado Hijo Adoptivo de las comunidades de Cabrera y Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte.

Famoso por éxitos como "Wild Thoughts" junto a Rihanna y "I´m The One" con Justin Bieber, DJ Khaled ha aprovechado esta visita para recorrer distintos puntos del país acompañado de su esposa Nicole Tuck y sus dos hijos.

El productor ha compartido momentos disfrutando no solo de playas paradisíacas, sino también de barrios, fondas y expresiones culturales locales, reafirmando su conexión con la esencia dominicana.

Esta no es su primera visita reciente. Recibió el 2025 aquí, junto a su familia y a sus seguidores al tanto de su experiencia a través de numerosas historias en redes sociales, reflejando su entusiasmo por la gastronomía, la música y la calidez de la gente.