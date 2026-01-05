La boda secreta de Jesaaelys deja una gran incógnita: ¿estuvo Daddy Yankee presente?

Jesaaelys, hija menor de Daddy Yankee, junto a su (ahora) esposo Carlos Olmo. ( FUENTE EXTERNA )

Jesaaelys Ayala, la hija menor de Daddy Yankee, tomó por sorpresa a sus seguidores al revelar que se casó en octubre pasado.

La joven de 29 años, que nunca anunció un compromiso ni dio pistas previas, decidió mantener el enlace en total discreción y compartir la noticia tres meses después, cuando ya era oficialmente una mujer casada.

La revelación llegó este fin de semana a través de Instagram, donde publicó una serie de imágenes del gran día y confirmó que la ceremonia tuvo lugar el 4 de octubre, fecha en la que se unió "con el amor de su vida", su pareja Carlos Olmo.

Una boda íntima, sin anuncios previos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/octubre-4-2025-me-case-con-el-amor-de-mi-vida--1-aba5ad59.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/octubre-4-2025-me-case-con-el-amor-de-mi-vida--4-93ce24b5.jpg ‹ >

Fiel a su estilo reservado, Jesaaelys optó por el silencio hasta ahora. En las fotografías difundidas se le ve radiante, acompañada por su madre, Mireddys González, quien estuvo a su lado durante la ceremonia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/octubre-4-2025-me-case-con-el-amor-de-mi-vida--2-084ed209.jpg Jesaaelys junto a su madreMireddys González. (FUENTE EXTERNA)

El ambiente, según lo mostrado, fue íntimo, elegante y lejos del ruido mediático que suele rodear al apellido Ayala.

Sin embargo, la influencer no ofreció detalles sobre el lugar exacto del enlace ni sobre la lista de invitados, dejando varios puntos abiertos a la interpretación.

La ausencia que no pasó desapercibida

Lo que sí captó de inmediato la atención fue la ausencia de Daddy Yankee en las imágenes compartidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/octubre-4-2025-me-case-con-el-amor-de-mi-vida--2d2b281f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/octubre-4-2025-me-case-con-el-amor-de-mi-vida--5-330369a0.jpg ‹ >

El detalle no pasó inadvertido, especialmente en medio del distanciamiento entre padre e hija tras la separación y el proceso de divorcio del artista y Mireddys González, anunciado a finales de 2024 y marcado por demandas y tensiones que aún persisten.

Hasta el momento, no está claro si el "Big Boss" fue invitado o si simplemente no pudo asistir. Tampoco hubo una reacción pública inmediata del cantante tras hacerse pública la noticia.

Lo cierto es que durante ese mes de octubre, Daddy Yankee estuvo lejos de casa y con una agenda cargada:

coincidió con Eva Longoria en Mónaco durante un evento de la Global Gift Foundation donde fue homenajeado, participó en actividades en Nueva York y Puerto Rico apoyando el fútbol local, viajó a Corea del Sur para grabar material de su nuevo álbum Lamento en Baile y apareció en los Premios Billboard de la Música Latina.

Entre silencios, viajes y fotos cuidadosamente seleccionadas, la boda de Jesaaelys se ha convertido en una noticia tan romántica como enigmática.

Una celebración privada que, sin proponérselo, ha terminado despertando una gran incógnita familiar.



