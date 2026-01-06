"Fue el gran amor de mi vida": Fernando Carrillo revela su relación amorosa con Delcy Rodríguez

El actor venezolano Fernando Carrillo reveló en televisión que mantuvo una relación sentimental de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El actor venezolano Fernando Carrillo dejó atónitos a los panelistas de un programa chileno al asegurar que mantuvo una relación sentimental de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela.

La declaración surgió en medio de una conversación sobre la crisis política venezolana y el rol de Rodríguez tras la salida de Nicolás Maduro del poder, en un contexto de alta tensión internacional luego de la cuestionada intervención militar de Estados Unidos y el posterior reconocimiento de Rodríguez por parte del expresidente estadounidense Donald Trump como mandataria de facto.

Carrillo, conocido por su cercanía y defensa pública del chavismo, no solo descartó categóricamente que Rodríguez haya traicionado a Maduro, sino que además se deshizo en elogios hacia la dirigente venezolana.

"No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble y más valiente", afirmó el actor, rechazando las versiones que circulan en algunos medios internacionales.

Ante la insistencia de los panelistas sobre una posible traición interna, Carrillo reforzó su postura asegurando que conoce profundamente a Rodríguez. Fue entonces cuando reveló que ambos fueron pareja durante tres años, afirmando que ella ha sido "el gran amor de su vida".

La confesión generó sorpresa inmediata en el estudio. El conductor Eduardo de la Iglesia le pidió confirmar si se trataba de una relación amorosa, a lo que Carrillo respondió afirmativamente, destacando además la inteligencia, carácter y liderazgo de la actual mandataria encargada.

"Uno está con grandes mujeres en la vida, mujeres inteligentes y triunfadoras", señaló el actor, agregando que confía en que Rodríguez actuará siempre buscando lo mejor para el pueblo venezolano.

La inesperada confesión no solo impactó al panel del programa, sino que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con asombro ante un vínculo personal hasta ahora desconocido entre el actor y una de las figuras políticas más influyentes del actual escenario venezolano.