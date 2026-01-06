Keith Urban y Nicole Kidman alcanzan acuerdo de divorcio sin pensión

Nicole Kidman y Keith Urban, durante una aparición pública en Australia, pusieron fin a su matrimonio tras 19 años, luego de alcanzar un acuerdo de divorcio, según el New York Post. ( EFE )

La actriz Nicole Kidman y el cantante de música country Keith Urban finalizaron su proceso de divorcio tras alcanzar un acuerdo que contempla la división de propiedades y la renuncia mutua a pensión conyugal y manutención infantil, de acuerdo con información publicada por el New York Post.

Según el reporte, ambos acordaron que no habrá pago de pensión para sus hijas, ya que los dos cuentan con ingresos mensuales superiores a los 100,000 dólares. Asimismo, establecieron que todos los bienes, incluidas inversiones, cuentas bancarias, muebles, vehículos y efectos personales, serán repartidos de común acuerdo, conservando cada uno lo que actualmente posee.

El acuerdo judicial indica que Kidman y Urban renunciaron a cualquier reclamación de manutención conyugal. Cada parte asumirá, además, sus propios gastos legales y honorarios de abogados. Hasta el momento no se ha confirmado si la pareja contaba con un acuerdo prenupcial previo a su matrimonio.

Custodia y convivencia familiar

En cuanto a la custodia, el cantante tendrá a los hijos durante 59 días al año, bajo un esquema de fines de semana alternos. El plan de crianza acordado incluye un compromiso explícito de no hablar negativamente el uno del otro ni de sus respectivas familias, según la publicación.

Una separación tras casi dos décadas

Kidman y Urban se separaron en septiembre de 2025 , luego de 19 años de matrimonio. La actriz solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. De acuerdo con el medio estadounidense, la pareja llevaba viviendo separada desde el inicio del verano de ese mismo año.

, luego de de matrimonio. La actriz solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. De acuerdo con el medio estadounidense, la pareja llevaba viviendo separada desde el inicio del verano de ese mismo año. Tras la ruptura, surgieron rumores que vinculaban sentimentalmente a Urban con su guitarrista Maggie Baugh, mientras Kidman fue vista pasando las fiestas en Australia junto a sus hijas.