×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Elvis Crespo
Elvis Crespo

La dominicana que conquistó el corazón de Elvis Crespo

Mabel Jáquez Alcántara, radicada en Nueva York, acompaña al merenguero en una nueva etapa sentimental marcada por la discreción

    Expandir imagen
    La dominicana que conquistó el corazón de Elvis Crespo
    Mabel Jáquez Alcántara acompañó a Elvis Crespo durante su concierto El Colmadito Choli Edition. (FUENTE EXTERNA)

    Elvis Crespo no solo comenzó el 2026 con conciertos a casa llena y nueva música, sino también con una nueva ilusión en el amor.

    La mujer que hoy acompaña al merenguero en esta etapa personal ya tiene nombre y apellido: Mabel Jáquez Alcántara, una dominicana radicada en Nueva York que se ha convertido en la nueva pareja del artista.

    La relación quedó en evidencia durante el concierto El Colmadito Choli Edition, celebrado recientemente en el Coliseo de Puerto Rico, donde Crespo se mostró sonriente, relajado y visiblemente enamorado, acompañado de Mabel, quien llamó la atención por su discreta pero constante presencia.

    • Según confirmó una fuente cercana a People en Español, la relación entre el cantante y la dominicana tiene entre tres y cuatro meses, y atraviesa un excelente momento. "Él está más feliz que una lombriz y ya no lo esconde", aseguró la fuente, destacando que el artista vive una etapa de estabilidad emocional tras una decepción amorosa pasada.

    Quién es Mabel Jáquez Alcántara

    Aunque mantiene un perfil bajo y se ha mantenido alejada de los reflectores, Mabel Jáquez Alcántara es dominicana y residente en Nueva York.

    A diferencia de relaciones anteriores del artista, ella ha optado por la discreción, evitando la exposición mediática y las redes sociales, algo que personas cercanas a Crespo consideran clave en la tranquilidad que hoy proyecta el intérprete.

    Este romance surge poco más de un año después de que Elvis Crespo confirmara, en diciembre de 2024, su divorcio de Maribel Vega, tras 15 años de matrimonio. En ese momento, el cantante describió el proceso como una etapa de aprendizaje y transición, asegurando que su enfoque estaba puesto en la música y nuevos proyectos.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.