Sydney Sweeney posa desnuda en la portada de una reconocida revista

La actriz y modelo estadounidense Sydney Sweeney fue la protagonista de la portada de la edición anual Best Performances de W Magazine, en una sesión fotográfica inspirada en Marilyn Monroe.

En las imágenes, Sweeney aparece desnuda, usando únicamente un collar, y luce su característico corte rubio estilizado con rizos vintage, evocando el icónico look de la estrella de Hollywood.

La inspiración en Monroe también se reflejó en otras apariciones públicas de la actriz. En diciembre, durante el estreno de The Housemaid, Sweeney asistió con un vestido blanco que recordó la famosa escena de Monroe en The Seven Year Itch.

En la entrevista que acompaña la sesión fotográfica, la actriz habló sobre su papel protagónico en Christy, un drama biográfico sobre la boxeadora Christy Martin que aborda su ascenso a la fama en los años 90, su relación abusiva con su entrenador y esposo, interpretado por Ben Foster, y su lucha contra la violencia doméstica y la discriminación.

Sweeney explicó cómo logra desvincularse de sus personajes después de una jornada de grabación.

"Siempre me he entrenado para separarme lo más posible de mis personajes y no poner mis propios pensamientos o recuerdos en una escena. Eso me permite saber que es el personaje quien vive esos momentos, sentimientos y situaciones, no yo. Cuando dicen ´¡Corte!´, puedo salir de eso y volver a ser Syd".

Reconoció, sin embargo, que debido a la intensidad de Christy , a veces llegaba a casa con parte de la carga emocional del personaje, aunque intentaba no llevar consigo los traumas y emociones de la protagonista.

Meses antes de esta publicación, Sweeney también se refirió a los rumores sobre supuestos procedimientos estéticos, negándolos rotundamente: "Le tengo muchísimo miedo a las agujas, no tienen idea".

Además, comentó sobre las comparaciones entre su apariencia de adolescente y la actual: "No pueden comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una foto mía a los 26 con maquillaje e iluminación profesional. ¡Obviamente voy a verme diferente! Todo el mundo en redes sociales está loco".