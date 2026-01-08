Estrella de Strangers Things afirma que se alejó de las redes sociales para acercase más a Dios

Caleb McLaughlin, actor de Stranger Things, habló sobre su proceso de renovación espiritual y desconexión de las redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Caleb Reginald McLaughlin, conocido por interpretar a Lucas Sinclair en la serie Stranger Things, afirmó que durante el verano decidió reducir de forma deliberada su exposición a las redes sociales y aumentar su participación en actividades religiosas como parte de un proceso personal de renovación espiritual.

En una entrevista concedida al pódcast Podcrushed, McLaughlin explicó que, aunque siempre ha sentido una conexión con Dios, este año optó por llevar esa relación a un plano más consciente y activo.

"Siempre he sentido una conexión con Dios en mi espíritu. No puedo ni recordar cuándo empezó, siempre ha sido parte de mí. Pero hay niveles distintos, porque a veces uno se mete demasiado en el mundo, deja de orar y entra en una rutina automática", expresó.

El actor relató que tomó la decisión de borrar su cuenta de Instagram, disminuir el uso de redes sociales, asistir con mayor frecuencia a la iglesia junto a su familia y dedicar más tiempo a la oración y la reflexión personal.

"Fui mucho a la iglesia con mi familia, borré Instagram, dejé las redes sociales y empecé a conectarme más con la tierra y a hablar más con Dios. Ha sido realmente renovador", señaló.

Búsqueda de equilibrio emocional y espiritual

McLaughlin explicó que su intención fue "detenerse, sentarse, hablar con Dios y centrarse", como una forma de recuperar equilibrio en medio de una vida profesional marcada por la exposición pública, el ritmo de trabajo y la presión mediática.

El actor no vinculó su decisión a ningún evento específico ni a una crisis personal, sino que la describió como una elección consciente para reajustar prioridades y mantener una relación espiritual que, según dijo, ha estado presente en su vida desde siempre, pero que necesitaba atención activa.

Las declaraciones forman parte de una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas jóvenes que optan por limitar su presencia digital y hablar abiertamente de procesos personales relacionados con salud mental, espiritualidad y desconexión tecnológica.